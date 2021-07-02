Психология азарта: 5 секретов покерной психологии, которые не знают новички

Какие ошибки чаще всего совершают начинающие покеристы – объясняют профессионалы

Кто не рискует, тот не пьет шампанское? Насколько эта тактика отражает реальную психологию Игры – разбираемся вместе в новой рубрике "Психология азарта".

Управлять временем важнее, чем много играть

Новички обычно думают, что все покерные навыки придут сами собой, в процессе. Мол, чем больше играешь – тем лучше. На деле же оказывается, что просто много играть – недостаточно. Это, во-первых, может негативно сказываться на продуктивности. А, во-вторых, не оставляет времени на главное – собственно, на то, чтобы учиться играть в покер. То есть заниматься самоорганизацией игрового процесса. Что же в нее должно входить?

По мнению Трэвиса Штеффена, автора книги "Пиковая производительность в покере", это:

чтение книг по стратегиям игры;

расчет вероятностей;

обсуждение стратегий с другими игроками;

просмотр обучающего видео;

анализ собственной игры с использованием специальных программ;

просмотр игры более продвинутых игроков.

Само по себе управление временем не даст вам результатов, однако вещи, которые вы успеваете сделать благодаря ему – дадут. Грамотный тайм-менеджмент позволяет вам продолжать заниматься вещами, которые принесут вам успех в долгосрочной перспективе, что делает управление временем одним из основных аспектов достижения успеха в фитнесе, покере и жизни в целом, – объясняет Штеффен.

Не стоит пренебрегать разминкой

Никого не удивляют футболисты, которые разминаются перед игрой. Но когда речь заходит о покере, разминка до сих пор вызывает вопросы – что это, как и зачем? И чем может помочь "зарядка"?

Начнем с того, что в покере перед игрой традиционно разминают не тело, а разум. Разминка в покере – это ряд действий на 3-15 минут, которые помогают освободить мозг от лишней информации и сконцентрироваться на игре.

Вот как об этом говорит известный покерный психолог Джаред Тендлер:

В идеале, разминка помогает вам играть в свой лучший покер уже с первых минут сессии. Если перед сессией вы не уделяете время подготовке, то начало сессии – это и есть ваша подготовка. Это может означать, что первые 10-15 минут вы будете играть не лучшим образом, до тех пор, пока ваш разум сможет полностью сосредоточиться на процессе.

Самый простой план разминки, который рекомендуют специалисты, выглядит так:

закрыть или отложить все, что может помешать вашей концентрации: телефон, интернет, мессенджеры и т.д.

просмотреть свои записи, вспомнить, над какими аспектами игры работали в последнее время, в том числе психологическими.

помедитировать и визуализировать пару минут, сделать несколько глубоких вдохов и приступить к сессии.

Кстати, если чувствуете, что вам помогает физическая "зарядка" – добавьте ее в этот план. Прогулка на свежем воздухе или несколько несложных упражнений лишними не будут.

Эмоции нужно контролировать, а не блокировать

Один из самых распространенных покерных мифов: эмоции – это проблема. От них нужно избавляться, а лучше – вовсе заблокировать. Опытные игроки и психологи считают иначе: эмоции могут стать вашим надежным союзником, если вы научитесь ими управлять. Например, вместо концентрации на собственных эмоциях больше внимания будете уделять развитию эмоционального интеллекта и научитесь считывать чужие. Особенно те, которые пытаются тщательно скрыть.

Есть отдельные пособия и учебники по покерным подсказкам, которые объясняют покеристам, как расшифровать тот или иной жест оппонентов, движение, интонацию, взгляд, осанку, дыхание и даже балансирование на стуле.

Известный психолог, университетский преподаватель и автор нескольких книг по психологии азарта Алан Скунмейкер объясняет:

Мы настолько сконцентрированы на своих картах, на нашем стеке, на нашей стратегии, что забываем о том, что главная информация исходит от других игроков. Например, это происходит тогда, когда нам настолько по душе наша рука, что мы не обращаем внимание на все сигналы указывающие на то, что мы позади.

Концентрация на деньгах все портит

Казалось бы, лучше мотивации, чем деньги, не придумаешь. Но специалисты твердят: как только деньги для вас становятся важнее, чем решения, которые вы принимаете, считайте, что вы проиграли. Психологи советуют, насколько это возможно, во время сессии вообще стать равнодушным к деньгам.

Профессиональные покеристы и писатели Ян Тейлор и Мэтью Хильгер в книге "Покерное мышление" объясняют:

Если вы играете в покер с суммой денег, которую боитесь проиграть, вряд ли вы сможете выиграть, так как будете склонны к принятию менее оптимальных решений. Запомните, только фокусируясь на принятии "корректных" решений, вы сможете выиграть деньги на длинной дистанции. А если вы больше обеспокоены тем, как бы ни проиграть деньги, тогда принятие "корректных" решений отходит уже на второй план. Теперь принятие решений будет ограничено контролем над проигрышем денег и сниженной дисперсией.

А новичкам профи напоминают: при этом нужно быть достаточно рациональным, чтобы не сидеть за столом со всем своим банкроллом. В этом случае отсутствие очевидного риска поможет вам не концентрироваться на деньгах.

Для принятия правильных решений не нужно быть сверхчеловеком

В конечном итоге ваш успех в покере – это итог ваших правильных решений. Однако новички часто не понимают, как и на основе чего их нужно принимать. И считают, что это какой-то особый талант, которым обладают лишь "сверхлюди", и который не доступен большинству.

Профессионалы же объясняют: миф о сверхталанте и сверхчеловеке в покере – всего лишь миф. А решения необходимо принимать на основе знаний, который у вас есть, держа в уме простую формулу: мышление – интуиция – инстинкты. Причем последнее – это не какая-то магия или врожденный дар. Инстинкты – те же знания, только отшлифованные до автоматизма.

Вот как об этом пишет в своей книге психолог Джаред Тендлер: