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Тест. Топ-10 интересных фактов о покере

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
31 мая, 14:54
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Как на сленге называют покерные комбинации, какой рекорд попал в Книгу Гиннесса и сколько заработал главный богач покера

Покер – уже давно спорт. А где спорт, там эмоции, рекорды, деньги. И азарт. Азарт может быть не только за покерным столом. А к примеру, во время решения нашего теста.

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Мы подготовили десять разных вопросов, которые связаны с покером. Здесь будут вопросы и про комбинации, и про рекорды, и про деньги. Даже про еду! Испытайте себя!

10 интересных фактов о покере

Прекрасная возможность проверить свои знания и узнать что-то новое
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1/10

Как называется комбинация карт АК в покере?

Анна Курникова
25 %
Автомат Калашникова
50 %
Армянский коньяк
25 %
Анна Курникова! Секс-символ тенниса нравилась и игрокам в покер.
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2/10

Какое блюдо придумали за игрой в покер?

Окрошка
67 %
Сэндвич
33 %
Чипсы
0 %
Джон Монтегю, граф Сэндвичский, за карточным столом просил слуг подавать ему холодную говядину между двумя ломтиками поджаренного хлеба, чтобы не прерываться на прием пищи и при этом меньше пачкать руки.
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3/10

Что такое рука мертвеца в покере?

Дилер
0 %
Комбинация карт
100 %
Пас
0 %
Комбинация карт в покере, состоящая из тузов и восьмерок черных мастей. Именно эти карты держал в руках "гроза Дикого Запада" Билл Хикок, когда был застрелен в 1876 году.
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4/10

Башня из покерных фишек попала в Книгу рекордов Гиннесса. Какая ее высота?

3 м
50 %
5 м
0 %
6,5 м
50 %
В рамках Irish Winter Festival была построена самая большая башня из фишек для покера. Ее высота составила 3 метра, а диаметр 50 сантиметров. Для сооружения башни потребовалось 75 тысяч разноцветных фишек. Строили данную конструкцию 5 человек на протяжении 72 часов.
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5/10

Какова вероятность собрать флеш-рояль за игру?

0,0002%
50 %
0,99%
50 %
7,77%
0 %
Флеш-рояль это самая редкая комбинация в покере. Большинству игроков она никогда не выпадает за всю жизнь.
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6/10

Сколько стоит самая дорогая покерная фишка?

$170 000
50 %
$333 333
50 %
$450 000
0 %
Эта фишка-настоящее произведение ювелирного искусства стоимостью 450 тысяч долларов. Ее изготовил Джеральд Леви из розового золота, семерка и восьмерка — на одной и другой сторонах составлены из 62 небольших бриллиантов, вес которых составляет 2,5 карата.
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7/10

В 2006 году прошел необычный мировой турнир по покеру. Что вместо денег было на кону?

Автомобили
0 %
Одежда
50 %
Книги
50 %
Мировой чемпионат по стрип-покеру (игре на раздевание) прошел в лондонском Cafe Royal 19 августа 2006 года и попал в Книгу рекордов Гиннесса. В событии сыграли 196 человек, каждому из которых был выдан одинаковый набор одежды.
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8/10

Сколько колод карт продают на родине покера в США за год?

37 млн
0 %
59 млн
0 %
70 млн
100 %
По статистике американцы покупают за год 70 млн колод карт.
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9/10

Больше всего в покере денег заработал Брин Кенни. Сколько?

$56 млн
50 %
$132 млн
50 %
$371 млн
0 %
На конец мая Брин Кенни заработал 56 403 505 долларов призовых.
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10/10

Что вручают победителю Мировой серии по покеру?

Золотой браслет
50 %
Золотой перстень
0 %
Золотой слиток
50 %
Победитель каждого турнира награждается золотым браслетом. Количество выигранных браслетов Мировой серии является одним из основных знаков отличия ведущих игроков мира.
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Кстати, а еще новичков мы учим играть в покер: "апсвинг" и "даунсвинг" – термины, не связанные с сексом. Узнайте, что это такое, чтобы уверенней чувствовать себя за столом

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