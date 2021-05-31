Тест. Топ-10 интересных фактов о покере

Как на сленге называют покерные комбинации, какой рекорд попал в Книгу Гиннесса и сколько заработал главный богач покера

Покер – уже давно спорт. А где спорт, там эмоции, рекорды, деньги. И азарт. Азарт может быть не только за покерным столом. А к примеру, во время решения нашего теста.

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Мы подготовили десять разных вопросов, которые связаны с покером. Здесь будут вопросы и про комбинации, и про рекорды, и про деньги. Даже про еду! Испытайте себя!

10 интересных фактов о покере Прекрасная возможность проверить свои знания и узнать что-то новое Пройти тест 1/10 Как называется комбинация карт АК в покере? Анна Курникова 25 % Автомат Калашникова 50 % Армянский коньяк 25 % Дальше 2/10 Какое блюдо придумали за игрой в покер? Окрошка 67 % Сэндвич 33 % Чипсы 0 % Дальше 3/10 Что такое рука мертвеца в покере? Дилер 0 % Комбинация карт 100 % Пас 0 % Дальше 4/10 Башня из покерных фишек попала в Книгу рекордов Гиннесса. Какая ее высота? 3 м 50 % 5 м 0 % 6,5 м 50 % Дальше 5/10 Какова вероятность собрать флеш-рояль за игру? 0,0002% 50 % 0,99% 50 % 7,77% 0 % Дальше 6/10 Сколько стоит самая дорогая покерная фишка? $170 000 50 % $333 333 50 % $450 000 0 % Дальше 7/10 В 2006 году прошел необычный мировой турнир по покеру. Что вместо денег было на кону? Автомобили 0 % Одежда 50 % Книги 50 % Дальше 8/10 Сколько колод карт продают на родине покера в США за год? 37 млн 0 % 59 млн 0 % 70 млн 100 % Дальше 9/10 Больше всего в покере денег заработал Брин Кенни. Сколько? $56 млн 50 % $132 млн 50 % $371 млн 0 % Дальше 10/10 Что вручают победителю Мировой серии по покеру? Золотой браслет 50 % Золотой перстень 0 % Золотой слиток 50 % Дальше

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Кстати, а еще новичков мы учим играть в покер: "апсвинг" и "даунсвинг" – термины, не связанные с сексом. Узнайте, что это такое, чтобы уверенней чувствовать себя за столом