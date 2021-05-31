Тест. Топ-10 интересных фактов о покере

Покер – уже давно спорт. А где спорт, там эмоции, рекорды, деньги. И азарт. Азарт может быть не только за покерным столом. А к примеру, во время решения нашего теста.
Читайте также: Как Мэтт Дэймон пытался обмануть казино и что из этого получилось: самый крутой фильм о покере – "Шулера"
Мы подготовили десять разных вопросов, которые связаны с покером. Здесь будут вопросы и про комбинации, и про рекорды, и про деньги. Даже про еду! Испытайте себя!
10 интересных фактов о покере
Как называется комбинация карт АК в покере?
Какое блюдо придумали за игрой в покер?
Что такое рука мертвеца в покере?
Башня из покерных фишек попала в Книгу рекордов Гиннесса. Какая ее высота?
Какова вероятность собрать флеш-рояль за игру?
Сколько стоит самая дорогая покерная фишка?
В 2006 году прошел необычный мировой турнир по покеру. Что вместо денег было на кону?
Сколько колод карт продают на родине покера в США за год?
Больше всего в покере денег заработал Брин Кенни. Сколько?
Что вручают победителю Мировой серии по покеру?
Читайте также: Очаровашка из мира покера: знакомимся поближе с горячей женой Даниэля Негреану (ФОТО)
Кстати, а еще новичков мы учим играть в покер: "апсвинг" и "даунсвинг" – термины, не связанные с сексом. Узнайте, что это такое, чтобы уверенней чувствовать себя за столом