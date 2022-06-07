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Покер во благо Украины: PokerMatch приглашает на благотворительные турниры

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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7 июня, 11:29
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Украинский покер-рум предлагает игрокам заработать деньги на покере и внести лепту в благотворительную помощь стране
PokerMatch анонсировал благотворительные турниры Victory Cup
PokerMatch анонсировал благотворительные турниры Victory Cup / Фото: PokerMatch

С середины марта крупнейший покер-рум Украины PokerMatch активно помогает нашей стране в войне с Россией. Компания проводила благотворительные ивенты Victory Cup, а также целую серию Ukrainian Glory Cup.

Теперь же такие турниры будут проходить на постоянной основе. PokerMatch объявил, что события Victory Cup станут еженедельными.

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Каждой воскресенье в 20:00 по киевскому времени любители покера смогут посоревноваться за солидный призовой фонд. Бай-ин Victory Cup будет равен 550 гривнам, а гарантия каждого турнира составит 250 тысяч.

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При этом 10% с каждого бай-ина PokerMatch отправит на благотворительные цели. Ближайший ивент пройдет уже 12 июня, а отобраться на него можно через более дешевые сателлиты. Подробнее – на официальном сайте компании.

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