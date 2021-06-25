Психологія азарту: хто такий покерний психолог і навіщо він потрібен

Чи правда, що по-справжньому успішним у покері можна стати, лише прокачавши себе в психології? Розбираємося, в яких аспектах гри дійсно може допомогти психолог

Джаред Тендлер - один із найвідоміших покерних психологів світу. Фото: jaredtendler.com, Unsplash

Хто не ризикує, той не п'є шампанського? Наскільки ця тактика відображає реальну психологію Гри – розбираємося разом у новій рубриці "Психологія азарту".

Везіння, математика або психологія

Хто переможе, якщо у покер зберуться пограти професійний гравець, математик, психолог і просто везунчик? Дискусій з цього приводу більше, ніж ви можете собі уявити. Адже покер – це одночасно спортивна, математична, психологічна і азартна гра. В одному всі учасники цих суперечок сходяться однозначно – без знань людської природи і вміння керувати емоціями в покері досить важко.

Відомий американський професійний покерист Рой Кук, який за освітою є програмістом, якось сказав з цього приводу:

Покер – це гра людей. Якщо ви хочете досягти успіху, ви повинні вміти їх читати, проникати в їхні думки, думати про те, що думають вони і приймати точні рішення, грунтуючись на цій інформації.

Довгий час проблема полягала в тому, що ніхто до пуття не міг пояснити, як саме це потрібно робити. Але за декілька останніх десятиліть багато що змінилося в цьому питанні. Зараз вже нікого не здивуєш тим, що гравці звертаються до психологів. І не до яких-небудь, а до спеціалізованих, котрі консультують і ведуть терапію конкретно з покерної психології.

Чим покерний психолог відрізняється від звичайного

Так чим саме покерний психолог відрізняється від психолога широкого профілю? Як мінімум, знанням покеру, що логічно. У світі покеру нікого не здивуєш історіями, коли покерист вирішив здобути профільну психологічну освіту, щоби потім працювати коучем з психологічних питань, проводити консультації.

Але бувають у цій справі й великі оригінали. Багатьом, наприклад, знайоме ім'я Джареда Тендлера, справжньої зірки покерної психології. До того, як стати психологом, він займався зовсім не покером, а гольфом. Потім отримав ступінь магістра психології та ліцензію консультанта з питань ментального здоров'я. Понад 15 років консультує і тренує покеристів. Серед його клієнтів – кілька чемпіонів світу. Втім, покерную психологію він також застосовує для консультацій у сфері бізнесу, економіки та фінансів. Книга Тендлера "Покер: Ігри розуму" стала класикою жанру.

Ось парочка яскравих цитат звідти.

Про те, для чого потрібна психологія покеру:

Зараз покер складний як ніколи, і гравці звертаються до психології як до цінної можливості збільшити свою перевагу. Отримання переваги – ідея не нова, звісно ж, але за останні кілька років її значення у світі покеру зросло стократ зі значним збільшенням хороших гравців у покер.

А тут трохи про головні принципи покерной психології:

В іграх розуму сенс у тому, щоби взяти на озброєння стратегію, яка допоможе вам зберігати спокій, пам'ятати про правильні рішення, а не про гроші, та не дозволяти страху впливати на ваші дії. А це не так легко, як випливає із загальноприйнятих порад.

Найчастіші психологічні проблеми покеристів

З якими питаннями найчастіше звертаються до покерних психологів? Самі фахівці кажуть, що більшість, на жаль, приходить не для того, аби прокачати себе ментально і розробити власну психологічну стратегію. Більшість звертається тоді, коли розуміє, що вже має певні психологічні проблеми.

Серед найчастіших при цьому називають такі:

Страх

Невпевненість у собі, постійні сумніви в правильності власних рішень, страх програти, страх припуститися помилки, острах ризику.

Мотивація

Лінь, відсутність натхнення для гри, відкладання на потім, апатія, відсутність конкретної мети гри, втома і вигорання, нудьга.

Тайм-менеджмент

Неможливість організувати власний час і розподілити його так, щоби гра в нього гармонійно вписувалася.

Тільт

Неможливість керувати власними емоціями (як на тлі програшів, так і на тлі виграшів), яка призводить до того, що покерист грає у невластивій йому манері, припускаючись помилок.

Банкрол-менеджмент

Невміння управляти банкролом, тобто сумою грошей, що виділена для гри, також вважається психологічною проблемою. Як і невміння визначити свій максимум. А також занадто велика прив'язка до результату.

Про те, як покерная психологія і фахівці в цій галузі допомагають долати ці проблеми, ми розповімо в наступних публікаціях рубрики "Психологія азарту".