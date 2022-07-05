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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Самый титулованный игрок в покер остановился в шаге от обновления рекорда

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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5 июля, 07:24
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Фил Хельмут не бросает попыток пополнить свой и без того рекордный набор золотых браслетов WSOP
Фил Хельмут оказался в шаге от победы на очередном турнире WSOP
Фил Хельмут оказался в шаге от победы на очередном турнире WSOP

Мировая серия покера приближается к своей развязке. Недавно подошел к концу крутой фризаут-ивент по Безлимитному Холдему.

Более 1300 игроков заплатили по три тысячи долларов, чтобы составить призовой фонд 3,6М. До последнего на победу в ивенте претендовал звездный Фил Хельмут.

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PokerBrat является рекордсменом WSOP по количеству золотых браслетов. За свою более чем 30-летнюю карьеру американец собрал 16 наград серии.

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Во фризаут-турнире он едва не завоевал семнадцатый. Фил дошел до хедз-апа против Дэвида Джексона, однако так и не смог переиграть менее именитого оппонента. Для него это лишь второй браслет в карьере.

Результаты финального стола турнира WSOP Freezeout NLH:

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  1. Дэвид Джексон – 598,1 тыс. долларов
  2. Фил Хельмут – 369,6 тыс. долларов
  3. Куэнвай Ло – 266,5 тыс. долларов
  4. Джастин Салиба – 194,5 тыс. долларов
  5. Тимоти Салливан – 143,6 тыс. долларов
  6. Ренан Бруски – 107,4 тыс. долларов
  7. Онур Унсал – 81,3 тыс. долларов
  8. Ричард Скардина – 62,4 тыс. долларов
  9. Антон Вигг – 48,4 тыс. долларов

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
57.2
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
46.1
4
Стивен Чидвик Стивен Чидвик
42.7
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
40.1
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