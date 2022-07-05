Самый титулованный игрок в покер остановился в шаге от обновления рекорда

Мировая серия покера приближается к своей развязке. Недавно подошел к концу крутой фризаут-ивент по Безлимитному Холдему.
Более 1300 игроков заплатили по три тысячи долларов, чтобы составить призовой фонд 3,6М. До последнего на победу в ивенте претендовал звездный Фил Хельмут.
PokerBrat является рекордсменом WSOP по количеству золотых браслетов. За свою более чем 30-летнюю карьеру американец собрал 16 наград серии.
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Во фризаут-турнире он едва не завоевал семнадцатый. Фил дошел до хедз-апа против Дэвида Джексона, однако так и не смог переиграть менее именитого оппонента. Для него это лишь второй браслет в карьере.
Результаты финального стола турнира WSOP Freezeout NLH:
- Дэвид Джексон – 598,1 тыс. долларов
- Фил Хельмут – 369,6 тыс. долларов
- Куэнвай Ло – 266,5 тыс. долларов
- Джастин Салиба – 194,5 тыс. долларов
- Тимоти Салливан – 143,6 тыс. долларов
- Ренан Бруски – 107,4 тыс. долларов
- Онур Унсал – 81,3 тыс. долларов
- Ричард Скардина – 62,4 тыс. долларов
- Антон Вигг – 48,4 тыс. долларов