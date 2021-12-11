Как одеться на игру в покер: 5 основных аспектов, на которые стоит обратить внимание

Знакомим читателей с основными правилами, о которых стоит помнить при подготовке к игре в покер и подборе одежды

Как правильно одеться на игру в покер / Фото: Getty Images

Комфорт во время игры в покер является одним из ключевых факторов успеха. Если вас все время отвлекают, давит одежда или бесят посторонние звуки, шансов на победу у вас почти нет.

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Поэтому игроки в покер зачастую тщательно подходят к выбору одежды перед походом в покер-рум. Одно дело, когда в онлайне человек может играть хоть голым, однако в заведении по-другому. Вашему вниманию – пять аксессуаров, которые пригодятся вам на игре.

ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ

Зачастую в казино и покер-румах работают кондиционеры, поэтому в легкой одежде вам может стать морозно. Играть в шортах и майке за столом – не вариант.

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Именно поэтому многих покер-про за столами мы наблюдаем одетыми в худи, толстовку или кофту. Это та вещь, которая должна быть при вас, чтобы в случае ощущения холода утеплиться. Даже если вам станет душно, кофту всегда можно снять.

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Также вам могут прийти на помощь митенки (перчатки без пальцев). Кроме того, выбирайте комфортную одежду из натуральных материалов. Она не будет сковывать ваши движения и не заставит излишне потеть.

НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ

Общеизвестный факт, что в казино не бывает настенных часов. Для обычных игроков это не проблема, но когда идет турнир по покеру, вам нужно ориентироваться во времени и знать, когда и куда пересаживаться по окончании уровня.

Советуем не мучить коллег и дилеров постоянными вопросами о времени, это очень раздражает! Просто наденьте часы или в крайнем случае пользуйтесь мобильным телефоном.

НАУШНИКИ

Общение за покерным столом придает игре незабываемые эмоции, за которые мы и любим покер. Но в ответственные моменты шум вокруг начнет мешать вам и может привести к досадным ошибкам.

Поэтому вам очень к месту придутся наушники. Включайте любимый плейлист и обращайте внимание лишь на игровой стол, а не на байки ваших оппонентов. Можно использовать даже беруши, если музыка будет вас отвлекать.

УДОБНАЯ И СВОБОДНАЯ ОБУВЬ

Тесно облегающая одежда, ботинки или неприятная кофта будут вас лишь раздражать за покерным столом. Вам не нужно выглядеть красиво и втягивать живот при облегающей рубашке.

Кроссовки Balenciaga. Фото: Getty

То же самое касается и обуви. Если ваши ботинки натирают или кроссовки давят по бокам, избавьтесь от них. Вашим ногам должно быть тепло и уютно, тогда и ваше тело не будет отвлекаться на лишний дискомфорт.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Темные очки давно уже стали атрибутом покериста, но люди нередко не знают, как правильно ими пользоваться. Возможно, вам очки будут доставлять дикий дискомфорт, тогда откладывайте их в сторону.

Впрочем, если солнцезащитные очки вас не смущают, они помогут вам скрывать собственные теллсы, а также невидимо подглядывать за реакцией соперника. Для этого нужно мастерство наблюдения, ну и конечно же опыт, чтобы сделать правильные выводы.