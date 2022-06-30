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Житель Нью-Йорка с флагом Украины разорвал соперников в Лас-Вегасе (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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30 июня, 06:33
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Гэри Гельман заработал 202 тысячи долларов на турнире PokerNews Cup 2022 и напомнил о войне на своей Родине
Гэри Гельман разнес оппонентов на турнире PokerNews Cup 2022
Гэри Гельман разнес оппонентов на турнире PokerNews Cup 2022

Лас-Вегас продолжает жить покерной жизнью и привлекает внимание не только WSOP. На днях подошел к концу PokerNews Cup 2022 в казино Golden Nugget.

На турнир зарегистрировалось 1245 игроков, которые помогли организаторам превысить гарантию в 1М. Победителем стал покерист Нью-Йорка Гэри Гельман, который, как оказалось, имеет украинские корни.

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Финалку мужчина просидел с сине-желтым флагом на спине, а после игры посвятил победу родной стране. Гэри родился в Украине, а на момент начала полномасштабной войны находился в Киеве.

Финальный стол

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"Это особенное дело для меня. Я родился в Украине, я жил там с моими родителями, когда я был ребенком. Я также несколько лет назад женился на украинке. Последние несколько месяцев мне было очень тяжело. Мы были в Киеве в феврале, когда началась война.

Нам пришлось уехать и мы перевезли с собой ее мать. Когда я добрался до финального стола, я думал, что буду представлять Украину. К счастью, у одного из моих друзей был флаг и я решил надеть его сегодня. Это определенно мои самые большие деньги, я ждал их уже давно".

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До этого турнира бест-кэш Гельман составлял лишь 20 тысяч, а в Лас-Вегасе мужчина выиграл 202К. Его общий доход от покера составляет 548 тысяч долларов.

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