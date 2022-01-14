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Как кокосовое масло и какао помогут бороться с ленью. Совет от Малиновского

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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МаленькийСреднийБольшой
14 января, 16:00
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Известный польский покерист Виктор Малиновский мотивирует подписчиков на борьбу с ленью довольно необычными лайфхаками
Виктор Малиновский - чемпион Main Event Super High Roller Bowl Europe 2021
Виктор Малиновский - чемпион Main Event Super High Roller Bowl Europe 2021 / Фото: Pocketfives

Покерист Виктор Малиновский является одним из самых успешных игроков Польши. Парень родился в Беларуси, однако позже решил переехать в соседнюю страну и сменить гражданство.

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Популярности Виктор начал набирать в последние 2-3 года, за которые 13 раз попадал в призы на WSOP. Всего за карьеру Малиновский заработал 4,3М, из которых большую часть (3,7М) прошлым летом на Super High Roller Bowl Europe.

Также игрок активно катает в интернете под ником "limitless" и рассказывает разные лайфхаки в Instagram. Так, на днях Малиновский поделился своим рецептом борьбы с ленью.

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"Как быстро избавиться от лени после выходных? Пара советов. Перестаньте откладывать. Выполните технику "3-2-1". Запланируйте работу, скажите себе "3-2-1, начали"! Вставайте и делайте это!

Сварите себе какао, горячий шоколад с молоком или сливками. И обязательно добавьте ложку кокосового масла и коричневый сахар. Это наверняка разбудит ваш мозг. Ну а чтобы не лениться, я просто долго не отдыхаю. Поэтому играл все праздники".

Правда, в комментариях с сарказмом восприняли совет Виктора. Кто-то написал, что ему даже лень считать "3-2-1", не говоря уже о готовке горячем шоколаде или какао. А один из русскоязычных подписчиков высмеял его так:

"Может тебе курсы продавать и с лекциями по миру ездить. Это ведь гениально. Не хотите вставать? Есть решение. Просто вставайте!!!"

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