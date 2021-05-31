Самая сексуальная женщина Финляндии играет в покер: горячие фото красотки

Победительница национального конкурса "Мисс Финляндия" Сара Шафак за покерным столом с помощью блефа обыграла профессионала

Сара Шафак - "Мисс Финляндии" 2012 года / Фото: Instagram

30-летняя Сара Шафак личность весьма многогранная. Девушка родилась в Хельсинки в смешанной семье: отец – из Марокко, мама – из Финляндии.

Образование получила в области международного маркетинга. 29 января 2012 года стала победительницей национального конкурса "Мисс Финляндия" и представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная".

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В июле 2014 года финский журнал Ilta-Sanomat назвал Сару Шафак самой сексуальной женщиной Финляндии.

А в декабре 2014 года, участвуя в покер-шоу Сара Шафак исполнила невероятный блеф в игре против американского профессионала Ронни Барда. Сара пошла в олл-ин, подняв ставку до 700 тысяч долларов. Ронни не выдержал напряжения и сбросил карты. Оказалось, что у Шафак была лишь старшая карта – туз, а у Барда – три четверки.

В следующем году Сара приняла участие в своем первом профессиональном турнире и заработала 292 доллара. Больше девушка не играла, но это не мешает включать Шафак в рейтинг самых сексуальных покеристок мира.