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78 тысяч на троих! Украинцы вошли в призы на Main Event Мировой серии покера

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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11 июля, 13:49
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Андрей Любовецкий, Игорь Ярошевский и Вадим Шлез уехали с самого престижного в мире покерного турнира с солидными призовыми
Андрей Любовецкий - покерист из Киева
Андрей Любовецкий - покерист из Киева

На Мировой серии покера определились призеры Главного события. В турнир Main Event было сделано более 8,5 тысячи входов, что едва не побило рекорд посещаемости.

В призах оказалось 1300 лучших покеристов. При этом как всегда затянулось определение баббл-боя. Так называют игрока, который занял наивысшее из непризовых мест (в данном случае – 1301-ое).

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В прошлом году им стал Кевин Кэмпбелл, которому пришлось обидно вылететь с турнира с парой тузов на руках. В этот раз все оказалось не так драматично. Роберт Липкин и Томас Маккормик вылетели почти одновременно, однако первый – раньше.

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Именно Липкин остался без денег, а Маккормик с чистой душой отправился домой с призовыми 15К. К слову, в ITM прошли и трое украинцев, которые на следующий же день покинули турнир. В сумме они заработали аж 78 тысяч:

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  • Андрей Любовецкий (844 место) – 19 тысяч долларов
  • Игорь Ярошевский (633 место) – 23 тысячи долларов
  • Вадим Шлез (394 место) – 36 тысяч долларов

Чиплидером идет Тайлер фон Кригенберг, который до этого за всю карьеру заработал 2,6 миллиона долларов. Напомним, что победитель Main Event получит аж 10М американских денег.

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