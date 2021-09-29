Браслетное братство: список самых титулованных игроков Мировой серии покера

Более тысячи покеристов могут похвастаться золотыми браслетами WSOP, однако среди них нет равных Филу Хельмуту

За победу в турнирах лучшей покерной серии игроки получают золотые браслеты

Уже 30 сентября стартует очередная Мировая серия покера, являющаяся аналогом чемпионата мира по данной игре. На WSOP съедутся лучшие покеристы мира, чтобы сразиться за 99 браслетов.

Организаторы проведут 88 турниров в "живом" режиме, тогда как еще 11 ивентов состоятся в интернете. Сама WSOP имеет давнюю историю, которая начинается с 1970 года.

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За это время серия лишь раз не прошла в оффлайне, поскольку в прошлом году организаторы провели ее в интернете из-за пандемии коронавируса. За это время WSOP разыграла аж 1689 золотых браслетов!

Райан Ленг выиграл второй браслет WSOP в карьере / Фото: Pokernews

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Они были разыграны не только на основных турнирах серии, которые проходят в Лас-Вегасе. Организация проводит также серии WSOP Europe, WSOP Asia Pacific, WSOP Circuit и, конечно же, WSOP Online.

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При этом удивительно, что рекордсмен по количеству браслетов взял лишь 15 из них. Речь о легендарном Филе Хельмуте, который выигрывал свои награды в диапазоне 30 лет (с 1989 по 2018 год).

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Фил Хельмут не планирует сбавлять обороты в покере / Фото: Instagram Фила Хельмута

Фил сумел оторваться от преследователей, у которых по 10 золотых браслетов. Вашему вниманию – список самых титулованных владельцев браслетов WSOP в истории.

№ Игрок Кол-во Годы 1 Фил Хельмут 15 1989, 1992, 1993, 1993, 1993, 1997, 2001, 2003, 2003, 2006, 2007, 2012, 2012 (Е), 2015, 2018 2 Дойл Брансон 10 1976, 1976, 1977, 1977, 1978, 1979, 1991, 1998, 2003, 2005 3 Джонни Чен 10 1985, 1987, 1988, 1994, 1997, 2000, 2002, 2003, 2003, 2005 4 Фил Айви 10 2000, 2002, 2002, 2002, 2005, 2009, 2009, 2010, 2013 (А), 2014 5 Джонни Мосс 9 1970, 1971, 1971, 1974, 1975, 1976, 1979, 1981, 1988 6 Эрик Сайдел 9 1992, 1993, 1994, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2021 (О) 7 Мэн Нгуен 7 1992, 1995, 1995, 1996, 2003, 2003, 2010 8 Билли Бакстер 7 1975, 1978, 1982, 1982, 1987, 1993, 2002 9 Джей Хеймовитц 6 1975, 1986, 1991, 1994, 2000, 2001 10 Лэйн Флек 6 1999, 2002, 2002, 2003, 2003, 2008 11 Ти Джей Клутье 6 1987, 1994, 1994, 1998, 2004, 2005 12 Джон Хенниган 6 2002, 2004, 2014, 2016, 2018, 2019 13 Тед Форрест 6 1993, 1993, 1993, 2004, 2004, 2014 14 Крис Фергюсон 6 2000, 2000, 2001, 2003, 2003, 2017 (E) 15 Даниэль Негреану 6 1998, 2003, 2004, 2008, 2013 (А), 2013 (Е) 16 Джефф Лисандро 6 2007, 2009, 2009, 2009, 2010 (E), 2014 (A)

E – серия WSOP Europe

A – серия WSOP Asia Pacific

O – серия WSOP Online