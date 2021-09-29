Браслетное братство: список самых титулованных игроков Мировой серии покера

Уже 30 сентября стартует очередная Мировая серия покера, являющаяся аналогом чемпионата мира по данной игре. На WSOP съедутся лучшие покеристы мира, чтобы сразиться за 99 браслетов.
Организаторы проведут 88 турниров в "живом" режиме, тогда как еще 11 ивентов состоятся в интернете. Сама WSOP имеет давнюю историю, которая начинается с 1970 года.
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За это время серия лишь раз не прошла в оффлайне, поскольку в прошлом году организаторы провели ее в интернете из-за пандемии коронавируса. За это время WSOP разыграла аж 1689 золотых браслетов!
Они были разыграны не только на основных турнирах серии, которые проходят в Лас-Вегасе. Организация проводит также серии WSOP Europe, WSOP Asia Pacific, WSOP Circuit и, конечно же, WSOP Online.
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При этом удивительно, что рекордсмен по количеству браслетов взял лишь 15 из них. Речь о легендарном Филе Хельмуте, который выигрывал свои награды в диапазоне 30 лет (с 1989 по 2018 год).
Фил сумел оторваться от преследователей, у которых по 10 золотых браслетов. Вашему вниманию – список самых титулованных владельцев браслетов WSOP в истории.
|№
|Игрок
|Кол-во
|Годы
|1
|Фил Хельмут
|15
|1989, 1992, 1993, 1993, 1993, 1997, 2001, 2003, 2003, 2006, 2007, 2012, 2012 (Е), 2015, 2018
|2
|Дойл Брансон
|10
|1976, 1976, 1977, 1977, 1978, 1979, 1991, 1998, 2003, 2005
|3
|Джонни Чен
|10
|1985, 1987, 1988, 1994, 1997, 2000, 2002, 2003, 2003, 2005
|4
|Фил Айви
|10
|2000, 2002, 2002, 2002, 2005, 2009, 2009, 2010, 2013 (А), 2014
|5
|Джонни Мосс
|9
|1970, 1971, 1971, 1974, 1975, 1976, 1979, 1981, 1988
|6
|Эрик Сайдел
|9
|1992, 1993, 1994, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2021 (О)
|7
|Мэн Нгуен
|7
|1992, 1995, 1995, 1996, 2003, 2003, 2010
|8
|Билли Бакстер
|7
|1975, 1978, 1982, 1982, 1987, 1993, 2002
|9
|Джей Хеймовитц
|6
|1975, 1986, 1991, 1994, 2000, 2001
|10
|Лэйн Флек
|6
|1999, 2002, 2002, 2003, 2003, 2008
|11
|Ти Джей Клутье
|6
|1987, 1994, 1994, 1998, 2004, 2005
|12
|Джон Хенниган
|6
|2002, 2004, 2014, 2016, 2018, 2019
|13
|Тед Форрест
|6
|1993, 1993, 1993, 2004, 2004, 2014
|14
|Крис Фергюсон
|6
|2000, 2000, 2001, 2003, 2003, 2017 (E)
|15
|Даниэль Негреану
|6
|1998, 2003, 2004, 2008, 2013 (А), 2013 (Е)
|16
|Джефф Лисандро
|6
|2007, 2009, 2009, 2009, 2010 (E), 2014 (A)
E – серия WSOP Europe
A – серия WSOP Asia Pacific
O – серия WSOP Online