Пиво, кофе или энергетики. Как выбрать напиток под игру в карты

Правильный выбор напитка поможет игрокам в карты активизироваться в нужный момент и не потерять бдительность за столом

Как правильно выбрать напиток под покер? / Фото: Getty Images

Покерные игры зачастую могут затянуться на долгое время. Многие МТТ (Multi-Table Tournament) затягиваются на 10-12, а то и более часов. Естественно, во время игровой сессии у покеристов возникает потребность в потреблении жидкости.

По советам врачей, человек должен выпивать от 1,5 до 3 литров воды каждый день. Специалисты рассказали о том, какие напитки предпочитают игроки в покер для улучшения своих показателей за столом.

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Поскольку разные напитки могут воздействовать на наш организм по-особенному, есть несколько советов по употреблению питья во время игры.

ПИВО

Пиво, как алкогольное, так и нет, помогает укрепить иммунную систему / Фото: unsplash.com

Ученые отмечают, что употребление пива в умеренном количестве может оказывать положительное влияние на здоровье человека. Впрочем, не все могут соблюдать эту норму, поэтому употребление хмельного во время игры – личное решение каждого.

В первую очередь, специалисты не советуют пить алкоголь перед игровой сессией, иначе уже в начале партии вы почувствуете рассеянность. Это чревато проблемами уже на старте и быстрым вылетом.

Переходить на пиво можно в том случае, если вы уже нарастили хороший стек. Под действием алкоголя ваш стиль игры меняется, а переход на агрессивную манеру с малым количеством фишек увеличивает риски вылета из турнира.

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ

Черный / Фото: Pixabay

Специалисты выяснили, что черный чай помогает восстанавливаться от стрессов. А нервных ситуаций в покере немало, особенно в длительных турнирах.

Таким образом, черный чай приветствуется за покерным столом. Лучше всего напиток помогает в середине игры, когда эмоции и неудачные руки подрывают вашу веру в успех.

К тому же, черный чай помогает взбодриться и сосредоточиться на конкретной цели. Есть и обратная сторона медали: как и с пивом, частое употребление чая заставит вас чаще посещать туалет. Так что будьте готовы не раз прерывать игру.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Специалисты считают, что зеленый чай – идеальный напиток для начальной стадии игры. Он способствует хорошей работе сердца и активизирует деятельность головного мозга.

Более того, согласно исследованиям швейцарских ученых, зеленый чай помогает улучшить память. Кофеин же будет держать вас в тонусе уже с первых раздач. Есть и свои минусы – не всем по вкусу нравится зеленый чай.

КОФЕ

Кофе с мускатным орехом / Фото: depositphotos.com

Один из самых популярных напитков в мире является популярным и за покерным столом. По сути, кофе является в первую очередь источником кофеина. Его вы сможете получить и с зеленым чаем, но многим на вкус кофе куда приятнее.

Также этот напиток вам поможет быстро собраться с мыслями и включиться в игру. Кроме того, у него есть много других преимуществ.

По мнению ученых, кофе помогает замедлить набор веса, а для сидячего вида спорта этот вопрос очень актуален.

Правда, злоупотреблять кофе также не стоит, ведь по совету ученых нежелательно употреблять более 2-3 чашек этого напитка в день. Поэтому логично разбавить его с другими видами жидкости.

ЭНЕРГЕТИКИ

Эти напитки – главный "спонсор" покерной индустрии. Энергетики являются неотъемлемой частью для длительных турниров. Высокое содержание кофеина позволяет игроку долгое время находится в тонусе.

Даже в случае выигрыша определенной суммы наличие энергетика в организме может подбить вас на новые турниры. От этого точно выиграют покерные заведения за счет рейка и других услуг. А вот вы можете на кураже проиграть свой банкролл.

СЛАДКАЯ ВОДА

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По мнению специалистов, сахар помогает активизировать мозговую деятельность и ощутить дополнительный прилив энергии. Кроме того, сладкие напитки помогают быстро утолить жажду.

Правда, влияние сладких газировок негативно сказывается на здоровье человека. Сахар активизирует набор веса и может привести даже к диабету.

ВОДА

Холодные напитки в жару

Вода – главный друг игрока в покер. Это идеальный способ не только начать игровую сессию, но и поддерживать необходимый уровень жидкости в теле.

Кроме того, употребление воды не окажет влияние на вашу игровую стратегию и в случае как поражения, так и победы главной причиной такого исхода будет исключительно ваш профессионализм.