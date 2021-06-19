Учим играть в покер: 10 заповедей для начинающего игрока

Неопытным покеристам важно следовать обязательным советам, чтобы не попасть впросак уже в начале своей карьеры

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Искусство игры в покер подвластно далеко не всем. Большинство любителей игры видят лишь верхушку айсберга, где топ-покеристы "гребут деньги лопатой" и наслаждаются жизнью. Впрочем, куда больше неудачных примеров, когда начинающие игроки перегорают, проигрывают деньги из-за неправильной стратегии и завязывают с этим видом развлечений. Наш сайт решил собрать десять главных советов, которые эксперты дают новичкам для успешного старта покерной карьеры.

1. Вызубри правила игры.

Довольно странный совет, подумаете вы. Однако у многих из нас были случаи, что вы или ваш оппонент садится за стол, открывает ноутбук и ищет в поисковике "комбинации покера". Прочитать игру таких участников куда проще, ведь им будет сложнее скрыть эмоции. Кроме того, они дольше будут просчитывать свои шансы, ведь многим необходимо время, чтобы понять, действительно ли, например, каре старше фулл-хауса.

2. Не играй на высоких лимитах.

Недаром покер-румы придумали игры на условные фишки. Важно отточить свое мастерство на турнирах без рисков, чтобы потом потихоньку переходить на кэш-игры. Участие в ивентах на условные фишки или с низкими бай-инами не только убережет новичка от крупных потерь по неопытности, но позволит ему за это время вникнуть в куда большее количество аспектов покера.

3. Найди соперника своего уровня.

Данный совет плавно вытекает из прошлого. Нужно всегда учитывать свой уровень и, как говорит украинская пословица, "не лізти поперед батька в пекло". Опытный игрок даже с плохими картами умело воспользуется вашими ошибками и просчетами. А вот на фоне равного себе или еще менее опытного игрока вы сможете не только набить руку, но и банально повысить свои шансы на заработок.

4. Блефуй аккуратно или не блефуй вообще.

Фильмы с Адриано Челентано / Фото: Getty Images

Искусство такого поведения изучается покеристами годами. Насмотревшись фильмов, многие наивно верят, что блеф всегда приносит успех. Однако если переусердствовать с "актерской игрой", можно смело напороться на сильную руку соперника и потерять солидные деньги. Посему новичкам часто советуют в первые свои дни покерной жизни не делать ставок на блеф.

5. Вступай в игру по необходимости.

Многим новичкам кажется, что нужно принимать участие в каждой раздаче, ведь даже с карманными 2-7 остается шанс на выпадение трех "семерок". Остается, но он настолько ничтожно мал, что рассчитывать на это не стоит. Эксперты вообще советуют участвовать лишь в 15-20 процентах из всех возможных раздач. Речь например о карманной паре, одномастных коннектерах, двух картах номиналом от "десятки" и выше. Вам выгоднее будет сохранить эти фишки на одну из следующих раздач, чтобы воспользоваться ими при куда лучшей руке.

6. Не рассчитывай на "дро".

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Безусловно, для составления комбинации у игроков есть семь карт и на терне с ривером вам может подоспеть необходимая из них. Однако если у вас нет готовой комбинации после флопа и ваш оппонент ведет себя агрессивно, нет смысла ввязываться с ним в торги. Даже если у вас роял-флеш-дро перед ривером, но других комбинаций нет, шанс на выпадение необходимой вам карты равен всего лишь 3,33 процентам при шести игроках за столом).

7. Проанализируй карты на столе и поведение соперника.

Всегда важно оценивать шансы не только исходя из своих карт. У тебя может появиться стрит уже на флопе, однако при этом три одномастные карты на столе дают вашему сопернику шанс собрать флеш. Проанализируй его игру, чтобы понять, может ли его комбинация перебить твою уже сильную руку.

8. Сконцентрируйся на одной игре.

Многим профессионалам не составляет труда одновременно участвовать в нескольких турнирах и быстро между ними переключаться. Новичку же стоит пока позабыть о мультитейблинге. Каждый ивент отбирает не только моральные силы, но и забирает концентрацию. От этого повышается шанс перепутать столы, сделать необдуманную ставку или же вовсе пропустить хорошую руку на одном из турниров.

9. Алкоголь – твой враг.

Для прямолинейных Дев лучший вариант – коктейли на основе виски / Фото: Unsplash

Стереотип о покеристе сразу дорисовывает в вашем воображении бокал виски или какого-нибудь другого крепкого напитка. Тем не менее, для новичка крайне важно вникнуть в тему на трезвую голову, чтобы искоренить из своего поведения глупые ошибки и научиться контролировать свои эмоции. Почувствуй сначала себя как рыба в воде, а уже потом можно подумать и о сопутствующих аспектах игры.

10. Играй в свое удовольствие и согласно твоим финансовым возможностям.

Несмотря на возможность неплохо заработать, главное преимущество покера – яркие эмоции и выброс адреналина. Позаботься о том, чтобы игра была тебе в радость. Одно из главных условий для этого – рассчитывать на банкролл такого размера, который не создаст помех в финансировании твоих других сфер жизни. Нужно всегда понимать, что в покере случаются апстрики и даунстрики. Однако они не должны напрямую влиять на твою жизнь вне овального стола.