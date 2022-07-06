Блондинка из Австрии выиграла женский турнир по покеру ради золотого браслета (фото)

Джессика Тойзл обошла более тысячи оппонентов на необычном ивенте WSOP и впервые триумфовала на Мировой серии покера

Джессика Тойзл выиграла турнир WSOP

Мировая серия покера предоставляет игрокам массу крутых и разнообразных ивентов, где можно выиграть браслеты WSOP. Один из них – исключительно женский турнир.

В ивент LADIES NLH Championship могут сыграть и мужчины, однако их бай-ин составит не 1К, как для женщин, а аж 10 тысяч. Поэтому лишь единицы проявляют смелость и заходят в данное событие.

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На недавний женский турнир было сделано более тысячи входов, что позволило нарастить призовой фонд почти до миллиона. В призах оказалось 163 игрока.

Равных в итоге не оказалось австрийке Джессике Тойзл. Девушка уже оказывалась в призах на этой WSOP, а теперь же ей покорился первый в карьере золотой браслет.

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Что интересно, менее месяца назад ее бойфренд Стефан Ленер также триумфовал на Мировой серии покера в турнире по NLH за 3 тысячи. Так что серия пока складывается для пары очень успешно.

Результаты финального стола турнира WSOP LADIES NLH Championship :

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