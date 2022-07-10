Едва не побил рекорд! На самом крупном турнире по покеру разыграют 80 миллионов долларов

На Главное событие WSOP заявилось более 8,5 тысячи участников. Победителю достанется золотой браслет и 10 миллионов

Главное событие Мировой серии покера едва не побило рекорд посещаемости / Фото: WSOP

Мировая серия покера близится к своей кульминации. Уже прошло два игровых дня Main Event, а многие хайроллеры быстро отправились домой.

Уже завершилась и регистрация на Главное событие, которая продолжалась почти неделю. Многие аналитики прогнозировали, что посещаемость окажется лучшей за всю историю WSOP Main Event.

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Когда же прием заявок был окончен, оказалось, что турниру совсем немного не хватило для рекорда. В 2006 году Главное событие Мировой серии покера собрало 8773 покериста.

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Нынешний ивент же остановился на отметке 8663 человека, что на 110 меньше того показателя. Тем не менее, в рейтинге Main Event этот год занял почетное второе место. Это отразилось и на призовом фонде.

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Победитель турнира получит аж 10 миллионов долларов, тогда как весь призовой фонд перевалил за 80М. Всего деньги с Main Event увезут 1300 игроков, среди которых могут оказаться и украинцы. В гонке остаются Артем Сугак, Александр Трофименко, Артем Металиди и Сергей Баранов.

МЕСТА ПРИЗОВЫЕ 1 10 000 000 USD 2 6 000 000 USD 3 4 000 000 USD 4 3 000 000 USD 5 2 250 000 USD 6 1 750 000 USD 7 1 350 000 USD 8 1 075 000 USD 9 850 675 USD 10-11 675 000 USD 12-13 525 000 USD 14-17 410 000 USD 18-26 323 100 USD 27-35 262 300 USD 36-44 214 200 USD 45-53 176 200 USD 54-62 145 800 USD 63-71 121 500 USD 72-80 101 700 USD 81-89 86 000 USD 90-98 73 100 USD 99-161 62 500 USD 162-224 53 900 USD 225-287 46 800 USD 288-350 40 900 USD 351-413 36 000 USD 414-476 31 900 USD 477-539 28 400 USD 540-602 25 500 USD 603-665 23 000 USD 666-764 21 000 USD 765-863 19 000 USD 864-1081 17 000 USD 1082-1300 15 000 USD