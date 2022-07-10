Едва не побил рекорд! На самом крупном турнире по покеру разыграют 80 миллионов долларов

Мировая серия покера близится к своей кульминации. Уже прошло два игровых дня Main Event, а многие хайроллеры быстро отправились домой.
Уже завершилась и регистрация на Главное событие, которая продолжалась почти неделю. Многие аналитики прогнозировали, что посещаемость окажется лучшей за всю историю WSOP Main Event.
Когда же прием заявок был окончен, оказалось, что турниру совсем немного не хватило для рекорда. В 2006 году Главное событие Мировой серии покера собрало 8773 покериста.
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Нынешний ивент же остановился на отметке 8663 человека, что на 110 меньше того показателя. Тем не менее, в рейтинге Main Event этот год занял почетное второе место. Это отразилось и на призовом фонде.
Победитель турнира получит аж 10 миллионов долларов, тогда как весь призовой фонд перевалил за 80М. Всего деньги с Main Event увезут 1300 игроков, среди которых могут оказаться и украинцы. В гонке остаются Артем Сугак, Александр Трофименко, Артем Металиди и Сергей Баранов.
|МЕСТА
|ПРИЗОВЫЕ
|1
|10 000 000 USD
|2
|6 000 000 USD
|3
|4 000 000 USD
|4
|3 000 000 USD
|5
|2 250 000 USD
|6
|1 750 000 USD
|7
|1 350 000 USD
|8
|1 075 000 USD
|9
|850 675 USD
|10-11
|675 000 USD
|12-13
|525 000 USD
|14-17
|410 000 USD
|18-26
|323 100 USD
|27-35
|262 300 USD
|36-44
|214 200 USD
|45-53
|176 200 USD
|54-62
|145 800 USD
|63-71
|121 500 USD
|72-80
|101 700 USD
|81-89
|86 000 USD
|90-98
|73 100 USD
|99-161
|62 500 USD
|162-224
|53 900 USD
|225-287
|46 800 USD
|288-350
|40 900 USD
|351-413
|36 000 USD
|414-476
|31 900 USD
|477-539
|28 400 USD
|540-602
|25 500 USD
|603-665
|23 000 USD
|666-764
|21 000 USD
|765-863
|19 000 USD
|864-1081
|17 000 USD
|1082-1300
|15 000 USD