Потерял брата и мать, но выиграл турнир по покеру. Печальная история успеха парня из Невады

Константина Петрушева не сломили трагедии в семье на пути к дебютной победе на Мировой серии покера

Константин Петрушев завоевал победу на WSOP

Мировая серия покера не только дарит любителям игры яркие эмоции от раздач, но и открывает миру новых успешных ноунеймов. Одним из таких стал житель Невады Константин Петрушев.

Парень зашел в ивент PLO Deepstack за 600 долларов и по мере приближения к финалке стал привлекать к себе больше внимания. Он был отмечен пассивным поведением за столом, играя в наушниках.

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К тому же, его болельщиков в зале не оказалось. Также в глаза соперникам бросилась татуировка лица на его руке, которое очень напоминало его самого.

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Когда Константин выиграл турнир, он поведал журналист свою печальную историю. Оказалось, парень семь лет назад потерял брата, после чего решил набить его изображение на свое тело.

"Мой брат скончался семь лет назад. Мы очень любили друг друга. Он поддерживал мой интерес к покеру и даже называл меня "Poker Machine", хотя я играл редко и совсем на любительском уровне. Я нанес татуировку его лица на свою руку, чтобы он всегда оставался со мной до последнего дня. Сегодня он был свидетелем моей победы".

Кроме того, за месяц до ивента у Петрушева умерла еще и мать. Однако парень собрался и выдал лучший для себя турнир в карьере. Победа позволила ему не только выиграть золотой браслет, но и заработать почти 200 тысяч долларов.