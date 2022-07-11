Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Харьков под обстрелом ❓ Деоккупация Юга 🎆 "Хлопки" в России 📺 Пояснює Панюта
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Потерял брата и мать, но выиграл турнир по покеру. Печальная история успеха парня из Невады

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 июля, 17:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Константина Петрушева не сломили трагедии в семье на пути к дебютной победе на Мировой серии покера
Константин Петрушев завоевал победу на WSOP
Константин Петрушев завоевал победу на WSOP

Мировая серия покера не только дарит любителям игры яркие эмоции от раздач, но и открывает миру новых успешных ноунеймов. Одним из таких стал житель Невады Константин Петрушев.

Парень зашел в ивент PLO Deepstack за 600 долларов и по мере приближения к финалке стал привлекать к себе больше внимания. Он был отмечен пассивным поведением за столом, играя в наушниках.

Реклама

Читайте также: Украинцы вошли в призы на Main Event Мировой серии покера

К тому же, его болельщиков в зале не оказалось. Также в глаза соперникам бросилась татуировка лица на его руке, которое очень напоминало его самого.

Реклама

Когда Константин выиграл турнир, он поведал журналист свою печальную историю. Оказалось, парень семь лет назад потерял брата, после чего решил набить его изображение на свое тело.

"Мой брат скончался семь лет назад. Мы очень любили друг друга. Он поддерживал мой интерес к покеру и даже называл меня "Poker Machine", хотя я играл редко и совсем на любительском уровне. Я нанес татуировку его лица на свою руку, чтобы он всегда оставался со мной до последнего дня. Сегодня он был свидетелем моей победы".

Кроме того, за месяц до ивента у Петрушева умерла еще и мать. Однако парень собрался и выдал лучший для себя турнир в карьере. Победа позволила ему не только выиграть золотой браслет, но и заработать почти 200 тысяч долларов.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Финалка Main Event WSOP 2021
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
57.2
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
46.1
4
Стивен Чидвик Стивен Чидвик
42.7
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
40.1
Смотреть весь рейтинг
Опрос

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять