Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Харків під обстрілом ❓ Деокупація Півдня 🎆 "Бавовна" в Росії 📺
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

78 тисяч на трьох! Українці увійшли до призів на Main Event Світової серії покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 липня, 13:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Андрій Любовецький, Ігор Ярошевський та Вадим Шлез поїхали з найпрестижнішого у світі покерного турніру із солідними призовими
Андрій Любовецький - покерист із Києва
Андрій Любовецький - покерист із Києва

На Світовій покерній серії визначилися призери Головної події. У турнірі Main Event було зроблено понад 8,5 тисячі входів, що мало не побило рекорд відвідуваності.

У призах опинилося 1300 найкращих покеристів. При цьому, як завжди, затяглося визначення баббл-бою. Так називають гравця, який зайняв найвище з непризових місць (у даному випадку – 1301).

Реклама

Минулого року ним став Кевін Кемпбелл, якому довелося прикро вилетіти з турніру з парою тузів на руках. На цей раз все виявилося не так драматично. Роберт Ліпкін і Томас Маккормік вилетіли майже одночасно, проте перший раніше.

Читайте також: Блондинка з Австрії виграла жіночий турнір з покеру заради золотого браслета

Саме Ліпкін залишився без грошей, а Маккормік із чистою душею вирушив додому із призовими 15К. До речі, в ITM пройшли троє українців, які наступного ж дня залишили турнір. У сумі вони заробили аж 78 тисяч:

Реклама
  • Андрій Любовецький (844 місце) – 19 тисяч доларів
  • Ігор Ярошевський (633 місце) – 23 тисячі доларів
  • Вадим Шлез (394 місце) – 36 тисяч доларів

Чіплідером йде Тайлер фон Крігенберг, який до цього за всю кар'єру заробив 2,6 мільйона доларів. Нагадаємо, що переможець Main Event отримає аж 10М американських грошей.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Фіналка Main Event WSOP 2021
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
57.2
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
46.1
4
Стівен Чидвік Стівен Чидвік
42.7
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
40.1
Дивитись весь рейтинг
Опитування

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти