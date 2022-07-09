Был освистан и едва не задохнулся. Эпатажный Фил Хельмут одел костюм Дарта Вейдера и опозорился

Рекордсмен WSOP неудачно заявился на Main Event серии и быстро вылетел с турнира

Фил Хельмут неудачно сыграл на WSOP Main Event

На Мировой серии покера продолжается Main Event. Уже прошел Day 2, который состоял аж из трех флайтов, а в событие уже сделано более восьми тысяч входов по 10К долларов.

Лучшие покеристы мира не всегда добиваются успеха на Главных событиях и довольно быстро могут вылететь. В этом году крайне мало на Main Event продержались Даниэль Негреану и Шон Диб.

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Во второй день вылетел и самый титулованный игрок WSOP Фил Хельмут, у которого аж 16 золотых браслетов. При этом по традиции PokerBrat старается радовать любителей покера разнообразными костюмами на Main Event.

В прошлом году Хельмут примерил на себя образ Гендальфа, а до этого Фил являлся на главные турниры WSOP в костюмах военного, гонщика, а также Цезаря, Тора из Marvel и бойца ММА.

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Теперь же американец решил поразить публику видом Дарта Вейдера. Правда, это не понравилось другим игрокам и его освистали. Более того, Хельмут быстро снял маску героя "Звездных войн", поскольку банально не мог видеть карты и ему тяжело было дышать.

В итоге американец быстро вылетел с турнира, словив неудачу с парой королей на руках. Чиплидером после двух дней остается американец Кайл Коллинз.