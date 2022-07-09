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poker
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Был освистан и едва не задохнулся. Эпатажный Фил Хельмут одел костюм Дарта Вейдера и опозорился

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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9 июля, 09:34
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Рекордсмен WSOP неудачно заявился на Main Event серии и быстро вылетел с турнира
Фил Хельмут неудачно сыграл на WSOP Main Event
Фил Хельмут неудачно сыграл на WSOP Main Event

На Мировой серии покера продолжается Main Event. Уже прошел Day 2, который состоял аж из трех флайтов, а в событие уже сделано более восьми тысяч входов по 10К долларов.

Лучшие покеристы мира не всегда добиваются успеха на Главных событиях и довольно быстро могут вылететь. В этом году крайне мало на Main Event продержались Даниэль Негреану и Шон Диб.

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Во второй день вылетел и самый титулованный игрок WSOP Фил Хельмут, у которого аж 16 золотых браслетов. При этом по традиции PokerBrat старается радовать любителей покера разнообразными костюмами на Main Event.

В прошлом году Хельмут примерил на себя образ Гендальфа, а до этого Фил являлся на главные турниры WSOP в костюмах военного, гонщика, а также Цезаря, Тора из Marvel и бойца ММА.

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Теперь же американец решил поразить публику видом Дарта Вейдера. Правда, это не понравилось другим игрокам и его освистали. Более того, Хельмут быстро снял маску героя "Звездных войн", поскольку банально не мог видеть карты и ему тяжело было дышать.

В итоге американец быстро вылетел с турнира, словив неудачу с парой королей на руках. Чиплидером после двух дней остается американец Кайл Коллинз.

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
57.2
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
46.1
4
Стивен Чидвик Стивен Чидвик
42.7
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
40.1
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