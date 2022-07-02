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Третий раз в призах! Самый успешный покерист Украины продолжает играть ради страны

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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2 июля, 10:12
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Амбассадор PokerMatch Евгений Качалов заработал уже почти 30 тысяч долларов на WSOP. Игрок прибыл на серию ради благотворительности
Евгений Качалов - самый успешный покерист из Украины
Евгений Качалов - самый успешный покерист из Украины / Фото: PokerMatch

Покеристы из Украины продолжает понемногу собирать призы на Мировой серии покера, которая в эти дни проходит в Лас-Вегасе. Браслетов пока не завоевывали, однако немало тысяч долларов уже заработано.

Одним из самых активных наших игроков является амбассадор PokerMatch Евгений Качалов. Украинец поехал на WSOP с благородной миссией – собрать средства для гуманитарной помощи пострадавшим от войны соотечественникам.

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На днях Евгений уже в третий раз оказался в призовой зоне. Качалов не побоялся занести 1500 долларов бай-ина в турнир по Омахе Хай-Лоу. В итоге же украинец сумел заработать небольшие призы.

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Игрок запрыгнул на 186 место, что позволило ему увезти 2,4 тысячи долларов. Напомним, что процент от каждого выигрыша Евгения будут направлены на помощь Украине. Всего за три ивента Качалов заработал 28,4К.

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Победителем ивента стал игрок из Техаса Лоуренс Брандт. Покерист добыл не только свой первый браслет в карьере, но и в принципе впервые триумфовал за свою шестилетнюю карьеру. Общая сумма дохода Брандта от покера составляет 483К.

Результаты финального стола турнира WSOP Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better 8-Handed:

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  1. Лоуренс Брандт – 289,6 тыс. долларов
  2. Кори Уэйд – 179 тыс. долларов
  3. Роберт Танита – 129,9 тыс. долларов
  4. Ричард Крукс – 95,4 тыс. долларов
  5. Джаред Джаффи – 70,8 тыс. долларов
  6. Якоб Ферро – 53,2 тыс. долларов
  7. Петер Нефф – 40,5 тыс. долларов
  8. Джерри Один – 31,2 тыс. долларов

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1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
57.2
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
46.1
4
Стивен Чидвик Стивен Чидвик
42.7
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
40.1
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