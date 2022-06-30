Почти полмиллиона призовых. Тотальный неудачник дуэлей поборол карму благодаря королям

На Мировой серии покера подошел к концу самый дешевый ивент за 400 долларов. В турнир COLOSSUS NLH зарегистрировалось более 13,5 тысячи входов.
Из них около двух тысяч попали в призы, а победа досталась жителю Лондона Полу Хизеру. Парень несколько раз за финальным столом был на грани вылета, однако после выставлений его каждый раз спасал король на столе.
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В итоге британец дошел до пятого хедз-апа в своей карьере и наконец добыл в нем победа. Прошлые четыре дуэли заканчивались для него неудачно.
Хизер сумел обставить Самуэля Ласковица из США и выиграть дебютный браслет WSOP в карьере. Всего на покере Пол заработал 474 тысячи до этого ивента, однако триумф позволил ему почти удвоить данную сумму.
Результаты финального стола турнира WSOP COLOSSUS NLH :
- Пол Хизер – 414,4 тыс. долларов
- Самуэль Ласковиц – 256,1 тыс. долларов
- Джордан Пелон – 193,2 тыс. долларов
- Джеймс Скотт 146,6 тыс. долларов
- Луонг Куач – 112 тыс. долларов
- Джеффри Луаконо – 86,1 тыс. долларов
- Энтони Руттлер – 66,6 тыс. долларов
- Уильям Гиан – 51,9 тыс. долларов
- Сид Шах – 40,7 тыс. долларов