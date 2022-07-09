Малиновский стал трехкратным чемпионов турнира по онлайн-покеру

Польский игрок успешно провел июньские турниры Super MILLION$, а июльскую серию и вовсе начал с победы

Виктор Малиновский выиграл Super Million$ / Фото: Pokernews

Виктор Малиновский продолжает феерить в онлайн-покере. Уроженец Беларуси, который эмигрировал в Польшу, вновь громко заявил о себе на крупнейшем турнире в интернете Super MILLION$.

В июне игрок трижды выходил в финалку ивента и даже побеждал. Всего у него было два триумфа на турнирах-миллионниках, а теперь он добавил в свою копилку третий.

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За финальный стол Малиновский сел со вторым стеком и долго выжидал, после чего потерял более половины своего стека. Однако два удачных выставления и несколько выигранных рук вывели Виктора в лидеры.

В хедз-апе поляк уверенно разделался с бразильцем Деннисом Рамосом. В финальной раздаче Малиновский с KJ против 79 у Денниса решил пойти в олл-ин после флопа (2-2-9). Удача оказалась на его стороне, ведь на терне выпал король.

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Виктор не только стал богаче на 273 тысячи, но еще и вошел в когорту игроков, которые являются многократными победителями Super MILLION$. Также по три триумфа у Немета и Хэкстона, а по пять побед в своем активе имеют Астедт, Мартиросян и Аддамо.