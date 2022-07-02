Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстрел Одесской области 🐍 Змеиный освободили! 🙏 Судьба защитников "Азовстали" Работа во время войны Работа во время войны
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Парень из джунглей выиграл более миллиона долларов в покер

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 июля, 16:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ден Кейтс затащил второй для себя золотой браслет WSOP и отпраздновал это достижение ярким костюмом
Ден Кейтс круто празднует победу на Мировой серии покера
Ден Кейтс круто празднует победу на Мировой серии покера / Фото: WSOP

На Мировой серии покера определился чемпион еще одного престижного ивента. В событии №56 Poker Players Championship сразились более сотни покеристов.

Бай-ин турнира составил немалые 50 тысяч долларов, что позволило нарастить призовой фонд до отметки 5,3М. Правда, в призах нашлось место лишь для 17 лучших.

Реклама

Читайте также: Житель Нью-Йорка с флагом Украины разорвал соперников в Лас-Вегасе

До зоны ITM не дотянули такие опытные игроки как Даниэль Негреану, Скотт Сейвер и Брин Кенни. В призах оказался победитель прошлого Main Event WSOP Корай Алдемир, однако австриец довольствовался шестым местом.

Победа же досталась другому известному покеристу Дену Кейтсу. Американец сумел использовать преимущество в стеке во время хедз-апа против Юри Дзивилевски.

Реклама

Для Jungleman это уже второй браслет WSOP в карьере. Ден ярко отпраздновал его, вырядившись под тему своего никнейма. Неудивительно, не каждый день игроку покоряются почти полтора миллиона!

Реклама

Результаты финального стола турнира WSOP Poker Players Championship :

  1. Ден Кейтс – 1,44 млн долларов
  2. Юри Дзивилевски – 895,6 тыс. долларов
  3. Наойя Кихара – 639,2 тыс. долларов
  4. Бенни Глейзер – 464,4 тыс. долларов
  5. Йоханнес Беккер – 343,5 тыс. долларов
  6. Корай Алдемир – 258,8 тыс. долларов

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Финалка Main Event WSOP 2021
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
57.2
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
46.1
4
Стивен Чидвик Стивен Чидвик
42.7
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
40.1
Смотреть весь рейтинг
Опрос

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять