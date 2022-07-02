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Даже украинец в шоке! Как игрок потерял 10 тысяч долларов из-за лага в онлайн-руме (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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2 июля, 22:51
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Саймон Мэттссон удачно пошел в олл-ин на турнире Super Millions, однако из-за сбоя системы вынужден был покинуть ивент
Саймон Мэттссон стал героем-неудачником в онлайн-турнире
Саймон Мэттссон стал героем-неудачником в онлайн-турнире / Фото: Pokernews

Интернет-покер набирает все больше поклонников с каждым днем. Неудивительно, ведь игроки могут сразиться с оппонентами с любой точки мира.

Правда, нередко мисклики или лаги могут испортить игру. Один неприятный момент случился недавно на одном из крупнейших онлайн-турниров Super Millions. Бай-ин события составил немалые 10,3 тысячи долларов.

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Норвежец Саймон Мэттссон с парой дам на руках решил выставиться. Ему ответил оппонент из Нидерландов Том Талбум, который получил две "десятки". В итоге на стол легли К-6-К-7-5, что означало победу скандинава (флеш никому не выпал).

Однако система дала сбой и банк в 369К фишек отправился голландцу, а Саймону пришлось незаслуженно покинуть турнир. Правда, позже покер-рум принес свои извинения и компенсировал Мэттсону потери от лага.

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К слову, за тем столом также играл и украинец Владислав Мартыненко. В отличие от "героев" эпизода наш спортсмен выступил успешно и занял 5 место, что позволило ему поднять 92К. Победил же Иван Лука из Аргентины, который стал богаче на 248 тысяч.

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