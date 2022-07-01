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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на месяц. Когда и кому стоит брать карты в руки

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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1 июля, 06:37
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Астрологический прогноз для азартных игроков на этот месяц для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп для игроков в покер
Гороскоп для игроков в покер / Фото: Getty Images

Второй месяц лета открывает свои двери перед нами. Игроков в покер ждет немало крутых онлайн и офлайн ивентов. Нужно подготовиться к предстоящим играм!

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Покеристы достаточно суеверны и нередко верят в приметы и гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на июль! Чего же вам ждать за овальным столом? Предлагаем вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Действуйте смело даже со слабыми картами на руках. Соперники не захотят ввязываться с вами в игру, а блеф поможет вам подняться. Главное – идите до конца!

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

Настало время играть самим, а не смотреть на других! Практика намного важнее теории, так что берите карты в руки или включайте девайс и практикуйтесь. По итогам месяца вы окажетесь небольшом в плюсе.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

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Июль станет нелегким и насыщенным для вас, но шансов на успех у вас предостаточно. Не отчаивайтесь при первых провалах, пробуйте себя вновь! Настойчивость пойдет вам на пользу.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Действуйте неожиданно для оппонентов, вам следует поменять привычную для вас тактику. Непредсказуемость принесет вам профит и позволит вам добиться крупного приза.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Будьте бдительны даже с парой тузов на руках, велика вероятность угодить в ловушку. Внимательно просчитывайте карты и не ждите подарка от Фортуны.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Сделайте анализ своих последних игр. Вам нужно поработать над ошибками, прежде чем садиться за стол в июле. Только так вы сможете улучшить свой скилл и результаты.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Июль – не лучший месяц для частых игр в покер, за овальным столом велика вероятность оказаться в минусе. Попробуйте сыграть либо на низких лимитах, либо фрироллы. Так есть шанс много приобрести или мало потерять.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Советуем садиться за игру в покер на выходных, будние – не лучшее время. Посторонние дела не позволят вам сосредоточиться на деле, тогда как в субботу и воскресенье вы будете полностью готовыми к играм.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Удача в этот месяц окажется на вашей стороне, играйте смелее. Нужная карта дойдет, а соперники в нужный момент сольются. Пользуйтесь этим!

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Советуем выбраться в офлайн и сыграть против живых оппонентов. Интернет вас не раз подведет в этом месяце, тогда как вживую вам легче будет прочитать соперников и принять верное решение.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Журавль в небе вам будет недоступен в июле, взять все и сразу не получится. Сделайте ставку на спокойную игру, понаблюдайте за оппонентами и принимайте максимально взвешенные решения.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Частота и опыт – ваши главные ключи к успеху на ближайший месяц. Начинайте катать уже этим вечером и старайтесь не допускать дни без игры в покер. Постоянство принесет вам ощутимые призовые.

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