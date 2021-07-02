Психологія азарту: 5 секретів покерної психології, які не знають новачки

Які помилки найчастіше роблять покеристи-початківці – пояснюють фахівці

Хто не ризикує, той не п'є шампанського? Наскільки ця тактика відображає реальну психологію Гри – розбираємося разом у новій рубриці "Психологія азарту".

Керувати часом важливіше, ніж багато грати

Новачки зазвичай думають, що все покерні навички прийдуть самі, в процесі. Мовляв, чим більше граєш – тим краще. На ділі ж виявляється, що просто багато грати – недостатньо. Це, по-перше, може негативно позначатися на продуктивності. А, по-друге, не залишає часу на головне – власне, на те, щоби вчитися грати в покер. Тобто займатися самоорганізацією ігрового процесу. Що ж у неї має входити?

На думку Тревіса Штеффена, автора книги "Пікова продуктивність у покері", це:

читання книг про стратегії гри;

розрахунок ймовірностей;

обговорення стратегій з іншими гравцями;

перегляд навчального відео;

аналіз власної гри з використанням спеціальних програм;

перегляд гри більш просунутих гравців.

Саме по собі керування часом не дасть вам результатів, однак речі, які ви встигаєте зробити завдяки йому – дадуть. Грамотний тайм-менеджмент дозволяє вам продовжувати займатися речами, які принесуть вам успіх у довгостроковій перспективі, що робить керування часом одним з основних аспектів досягнення успіху в фітнесі, покері і житті загалом, – пояснює Штеффен.

Не варто нехтувати розминкою

Нікого не дивують футболісти, які розминаються перед грою. Але коли мова заходить про покер, розминка досі викликає питання – що це, як і навіщо? І чим може допомогти "зарядка"?

Почнемо з того, що в покері перед грою традиційно розминають не тіло, а розум. Розминка в покері – це низка дій на 3-15 хвилин, які допомагають звільнити мозок від зайвої інформації та сконцентруватися на грі.

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Ось як про це говорить відомий покерний психолог Джаред Тендлер:

В ідеалі, розминка допомагає вам грати в свій найкращий покер вже з перших хвилин сесії. Якщо перед сесією ви не приділяєте час підготовці, то початок сесії – це і є ваша підготовка. Це може означати, що перші 10-15 хвилин ви будете грати не найкращим чином, до тих пір, поки ваш розум зможе повністю зосередитися на процесі.

Найпростіший план розминки, який рекомендують фахівці, виглядає так:

закрити або відкласти все, що може перешкодити вашій концентрації: телефон, інтернет, месенджери тощо;

переглянути свої записи, згадати, над якими аспектами гри працювали останнім часом, у тому числі психологічними;

помедитувати і візуалізувати кілька хвилин, зробити декілька глибоких вдихів і приступити до сесії.

До речі, якщо відчуваєте, що вам допомагає фізична "зарядка" – додайте її у цей план. Прогулянка на свіжому повітрі або кілька нескладних вправ зайвими не будуть.

Емоції потрібно контролювати, а не блокувати

Один з найпоширеніших покерних міфів: емоції – це проблема. Їх треба позбавлятися, а краще – зовсім заблокувати. Досвідчені гравці і психологи вважають інакше: емоції можуть стати вашим надійним союзником, якщо ви навчитеся ними керувати. Наприклад, замість концентрації на власних емоціях більше уваги приділятимете розвитку емоційного інтелекту й навчитеся зчитувати чужі. Особливо ті, які намагаються ретельно приховати.

Є окремі посібники та підручники з покерних підказок, які пояснюють покеристам, як розшифрувати той чи інший жест опонентів, рух, інтонацію, погляд, поставу, дихання та навіть балансування на стільці.

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Відомий психолог, університетський викладач і автор декількох книг з психології азарту Алан Скунмейкер пояснює:

Ми настільки сконцентровані на своїх картах, на нашому стеку, на нашій стратегії, що забуваємо про те, що головна інформація виходить від інших гравців. Наприклад, це відбувається тоді, коли нам настільки до душі наша рука, що ми не звертаємо увагу на всі сигнали, котрі вказують на те, що ми позаду.

Концентрація на грошах все псує

Здавалося б, кращої мотивації, ніж гроші, не вигадаєш. Але фахівці твердять: як тільки гроші для вас стають важливішими, ніж рішення, які ви приймаєте, вважайте, що ви програли. Психологи радять, наскільки це можливо, під час сесії взагалі стати байдужим до грошей.

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Професійні покеристи і письменники Ян Тейлор і Метью Хильгер у книзі "Покерне мислення" пояснюють:

Якщо ви граєте в покер із сумою грошей, яку боїтеся програти, навряд чи ви зможете виграти, оскільки будете схильні до прийняття менш оптимальних рішень. Запам'ятайте, тільки фокусуючись на прийнятті "коректних" рішень, ви зможете виграти гроші на довгій дистанції. А якщо ви більше стурбовані тим, як би не програти гроші, тоді прийняття "коректних" рішень відходить вже на другий план. Тепер прийняття рішень буде обмежене контролем над програшем грошей і зниженою дисперсією.

А новачкам профі нагадують: при цьому потрібно бути досить раціональним, щоби не сидіти за столом з усім своїм банкроллом. У цьому випадку відсутність очевидного ризику допоможе вам не концентруватися на грошах.

Для прийняття правильних рішень не потрібно бути надлюдиною

Ваш успіх у покері – це підсумок ваших правильних рішень. Однак новачки часто не розуміють, як і на основі чого їх потрібно приймати. І вважають, що це якийсь особливий талант, яким володіють лише "надлюди", і який не доступний більшості.

Професіонали ж пояснюють: міф про надталант і надлюдину в покері – лише міф. А рішення необхідно приймати на основі знань, які ви у маєте, подумки тримаючи просту формулу: мислення – інтуїція – інстинкти. Причому останнє – це не якась магія або вроджений дар. Інстинкти – ті ж знання, тільки відшліфовані до автоматизму.

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Ось як про це пише в своїй книзі психолог Джаред Тендлер: