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Навіть українець у шоці! Як гравець втратив 10 тисяч доларів через лаг в онлайн-румі (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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2 липня, 22:51
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Саймон Меттссон вдало пішов в олл-ін на турнірі Super Millions, проте через збій системи змушений був залишити івент
Саймон Меттсон став героєм-невдахою в онлайн-турнірі
Саймон Меттсон став героєм-невдахою в онлайн-турнірі / Фото: Pokernews

Інтернет покер набирає все більше шанувальників з кожним днем. Не дивно, адже гравці можуть зіграти з опонентами з будь-якої точки світу.

Щоправда, часто міскліки чи лаги можуть зіпсувати гру. Один неприємний момент стався нещодавно на одному з найбільших онлайн-турнірів Super Millions. Бай-ін події становив чималі 10,3 тисяч доларів.

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Норвежець Саймон Меттсcон з парою дам на руках вирішив виставитися. Йому відповів опонент з Нідерландів Том Талбум, який отримав дві "десятки". В результаті на стіл лягли К-6-К-7-5, що означало перемогу скандинава (флеш нікому не випав).

Проте система дала збій і банк у 369К фішок вирушив голландцю, а Саймону довелося незаслужено залишити турнір. Щлправда, пізніше покер-рум вибачився і компенсував Меттcсону втрати від лага.

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До речі, за столом також грав і українець Владислав Мартиненко. На відміну від "героїв" епізоду, наш спортсмен виступив успішно і посів 5 місце, що дозволило йому підняти 92К. Переміг же Іван Лука з Аргентини, який став багатшим на 248 тисяч.

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