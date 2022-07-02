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Втретє у призах! Найуспішніший покерист України продовжує грати заради країни

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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2 липня, 10:12
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Амбасадор PokerMatch Євген Качалов заробив уже майже 30 тисяч доларів на WSOP. Гравець прибув на серію заради благодійності
Євген Качалов - найуспішніший покерист з України
Євген Качалов - найуспішніший покерист з України / Фото: PokerMatch

Покеристи з України продовжують потроху збирати призи на Світовій серії покеру, яка цими днями проходить у Лас-Вегасі. Браслетів поки що не завойовували, проте чимало тисяч доларів уже зароблено.

Одним із найактивніших наших гравців є амбасадор PokerMatch Євген Качалов. Українець поїхав на WSOP із благородною місією – зібрати кошти для гуманітарної допомоги постраждалим від війни співвітчизникам.

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Днями Євген уже втретє опинився у призовій зоні. Качалов не побоявся занести 1500 доларів бай-іну в турнір з Омаху Хай-Лоу. У результаті українець зумів заробити невеликі призи.

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Гравець застрибнув на 186 місце, що дозволило йому забрати 2,4 тисячі доларів. Нагадаємо, що відсоток від кожного виграшу Євгена буде направлено на допомогу Україні. Усього за три івенти Качалов заробив 28,4К.

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Переможцем івенту став гравець із Техасу Лоуренс Брандт. Покерист здобув не лише свій перший браслет у кар'єрі, а й у принципі вперше тріумфував за свою шестирічну кар'єру. Загальна сума доходу Брандта від покеру складає 483К.

Результати фінального столу турніру WSOP Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 або Better 8-Handed :

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  1. Лоуренс Брандт – 289,6 тис. доларів
  2. Корі Уейд – 179 тис. доларів
  3. Роберт Таніта – 129,9 тис. доларів
  4. Річард Крукс – 95,4 тис. доларів
  5. Джаред Джаффі – 70,8 тис. доларів
  6. Якоб Ферро – 53,2 тис. доларів
  7. Петер Нефф – 40,5 тис. доларів
  8. Джеррі Одін – 31,2 тис. доларів

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1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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1
Брін Кенні Брін Кенні
57.2
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
46.1
4
Стівен Чидвік Стівен Чидвік
42.7
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
40.1
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