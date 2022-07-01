Азартний гороскоп на місяць. Коли і кому варто брати карти до рук

Астрологічний прогноз для азартних гравців цього місяця для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп для гравців у покер / Фото: Getty Images

Другий місяць літа відчиняє свої двері перед нами. Гравців у покер чекає чимало крутих онлайн та офлайн івентів. Потрібно підготуватися до майбутніх ігор!

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Покеристи досить забобонні і нерідко вірять у прикмети та гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на липень! Чого ж вам чекати за овальним столом? Пропонуємо разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Дійте сміливо навіть із слабкими картами на руках. Суперники не захочуть вплутуватися з вами в гру, а блеф допоможе вам піднятися. Головне – йдіть до кінця!

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Настав час грати самим, а не дивитися на інших! Практика набагато важливіша за теорію, так що беріть карти в руки або вмикайте девайс і практикуйтеся. За підсумками місяця ви виявитеся невеликим у плюсі.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Липень стане нелегким і насиченим для вас, але шансів на успіх у вас достатньо. Не впадайте у відчай при перших провалах, пробуйте себе знову! Наполегливість піде вам на користь.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Дійте несподівано для опонентів, вам слід поміняти звичну для вас тактику. Непередбачуваність принесе вам прибуток і дозволить вам досягти великого призу.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Будьте пильні навіть з парою тузів на руках, велика ймовірність потрапити в пастку. Уважно прораховуйте карти та не чекайте подарунка від Фортуни.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва

Зробіть аналіз своїх останніх ігор. Вам потрібно попрацювати над помилками, перш ніж сідати за стіл у липні. Тільки так ви зможете покращити свій скіл та результати.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Липень – не найкращий місяць для частих ігор у покер, за овальним столом велика ймовірність опинитися в мінусі. Спробуйте зіграти або на низьких лімітах, або фрірол. Так є шанс багато придбати чи мало втратити.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Радимо сідати за гру в покер у вихідні, будні – не найкращий час. Сторонні справи не дозволять вам зосередитись на справі, тоді як у суботу та неділю ви будете повністю готовими до ігор.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Удача цього місяця опиниться на вашому боці, грайте сміливіше. Потрібна карта дійде, а суперники в потрібний момент зіллються. Користуйтесь цим!

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Радимо вибратися в офлайн та зіграти проти живих опонентів. Інтернет вас не раз підведе цього місяця, тоді як наживо вам легше буде прочитати суперників і ухвалити вірне рішення.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Журавель у небі вам буде недоступний у липні, взяти все і одразу не вийде. Зробіть ставку на спокійну гру, поспостерігайте за опонентами та приймайте максимально зважені рішення.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Частота та досвід – ваші головні ключі до успіху на найближчий місяць. Починайте катати цього вечора і намагайтеся не допускати дні без гри в покер. Стабільність принесе вам відчутні призові.