Малиновський став триразовим чемпіонів турніру з онлайн-покеру

Польський гравець успішно провів червневі турніри Super MILLION$, а липневу серію взагалі почав з перемоги

Віктор Малиновський виграв Super Million$ / Фото: Pokernews

Віктор Малиновський продовжує феєрити в онлайн-покері. Уродженець Білорусі, який емігрував до Польщі, знову голосно заявив про себе на найбільшому турнірі в інтернеті Super MILLION$.

У червні гравець тричі виходив у фінал івенту і навіть перемагав. Загалом він мав два тріумфи на турнірах-мільйонниках, а тепер він додав у свою скарбничку третій.

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За фінальний стіл Малиновський сів із другим стеком і довго вичікував, після чого втратив більше половини свого стека. Проте два вдалі виставлення та кілька виграних рук вивели Віктора у лідери.

У хедз-апі поляк впевнено впорався з бразильцем Деннісом Рамосом. У фінальній роздачі Малиновський із KJ проти 79 у Денніса вирішив піти в олл-ін після флопу (2-2-9). Успіх виявився на його боці, адже на терні випав король.

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Віктор не лише став багатшим на 273 тисячі, але ще й увійшов до когорти гравців, які є багаторазовими переможцями Super MILLION$. Також по три тріумфи у Немета та Хекстона, а по п'ять перемог у своєму активі мають Астедт, Мартиросян та Аддамо.