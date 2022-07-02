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Хлопець із джунглів виграв понад мільйон доларів у покер

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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2 липня, 16:22
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Ден Кейтс затягнув другий золотий браслет WSOP і відсвяткував це досягнення яскравим костюмом
Ден Кейтс круто святкує перемогу на Світовій серії покеру
Ден Кейтс круто святкує перемогу на Світовій серії покеру / Фото: WSOP

На Світовій серії покеру визначився чемпіон ще одного найпрестижнішого івенту. У події №56 Poker Players Championship воювали понад сотня покеристів.

Бай-ін турніру становив чималі 50 тисяч доларів, що дозволило наростити призовий фонд до позначки 5,3М. Щоправда, у призах знайшлося місце лише для 17 найкращих.

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До зони ITM не дотягнули такі досвідчені гравці як Даніель Негреану, Скотт Сейвер та Брін Кенні. У призах опинився переможець минулого Main Event WSOP Корай Алдемір, проте австрієць задовольнився шостим місцем.

Перемога ж дісталася іншому відомому покеристу Дену Кейтсу. Американець зумів використати перевагу у стеку під час хедз-апу проти Юрі Дзивілевскі.

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Для Jungleman це вже другий браслет WSOP у кар'єрі. Ден яскраво відсвяткував його, вирядившись під тему свого нікнейму. Не дивно, що кожен день гравцю підкоряються майже півтора мільйона!

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Результати фінального столу турніру WSOP Poker Players Championship :

  1. Ден Кейтс – 1,44 млн доларів
  2. Юрі Дзивілевскі – 895,6 тис. доларів
  3. Наойя Кіхара – 639,2 тис. доларів
  4. Бенні Глейзер – 464,4 тис. доларів
  5. Йоханнес Беккер – 343,5 тис. доларів
  6. Корай Алдемір – 258,8 тис. доларів

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
57.2
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
46.1
4
Стівен Чидвік Стівен Чидвік
42.7
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
40.1
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