Хлопець із джунглів виграв понад мільйон доларів у покер

Ден Кейтс затягнув другий золотий браслет WSOP і відсвяткував це досягнення яскравим костюмом

Ден Кейтс круто святкує перемогу на Світовій серії покеру / Фото: WSOP

На Світовій серії покеру визначився чемпіон ще одного найпрестижнішого івенту. У події №56 Poker Players Championship воювали понад сотня покеристів.

Бай-ін турніру становив чималі 50 тисяч доларів, що дозволило наростити призовий фонд до позначки 5,3М. Щоправда, у призах знайшлося місце лише для 17 найкращих.

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До зони ITM не дотягнули такі досвідчені гравці як Даніель Негреану, Скотт Сейвер та Брін Кенні. У призах опинився переможець минулого Main Event WSOP Корай Алдемір, проте австрієць задовольнився шостим місцем.

Перемога ж дісталася іншому відомому покеристу Дену Кейтсу. Американець зумів використати перевагу у стеку під час хедз-апу проти Юрі Дзивілевскі.

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Для Jungleman це вже другий браслет WSOP у кар'єрі. Ден яскраво відсвяткував його, вирядившись під тему свого нікнейму. Не дивно, що кожен день гравцю підкоряються майже півтора мільйона!

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Результати фінального столу турніру WSOP Poker Players Championship :