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Покер на благо України: PokerMatch запрошує на благодійні турніри

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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7 червня, 11:29
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Український покер-рум пропонує гравцям заробити гроші на покері та зробити внесок у благодійну допомогу країні
PokerMatch анонсував благодійні турніри Victory Cup
PokerMatch анонсував благодійні турніри Victory Cup / Фото: PokerMatch

З середини березня найбільший покер-рум України PokerMatch активно допомагає нашій країні у війні з Росією. Компанія проводила благодійні івенти Victory Cup, а також цілу серію Ukrainian Glory Cup.

Тепер такі турніри проходитимуть на постійній основі. PokerMatch оголосив, що події Victory Cup стануть щотижневими.

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Щонеділі о 20:00 за київським часом любителі покеру зможуть позмагатися за солідний призовий фонд. Бай-ін Victory Cup дорівнюватиме 550 гривням, а гарантія кожного турніру складе 250 тисяч.

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При цьому 10% з кожного бай-іну PokerMatch відправить на благодійні цілі. Найближчий івент пройде вже 12 червня, а відібратися на нього можна через дешевші сателіти. Докладніше – на офіційному сайті компанії.

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