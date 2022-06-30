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Гравець із Колорадо виграв золотий браслет у турнірі для воїнів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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30 червня, 20:41
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Джеймс Тодд став тріумфатором турніру на вшанування американських військових. Це його перший великий виграш у кар'єрі
Джеймс Тодд виграв турнір WSOP
Джеймс Тодд виграв турнір WSOP

На WSOP 2022 добіг кінця турнір, організований на честь американських воїнів. Турнір з Безлімітного Холдему коштував лише 500 доларів, тому викликав інтерес серед любителів покеру.

Зібравши 3209 входів, івент трохи не дотягнув призового фонду до 1,5 мільйона. Серед 482 призерів, які розділили ці гроші, найкращим виявився покерист із Колорадо Джеймс Тодд.

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Чоловік пройшов важкий фінальний стіл, проте лише за три роздачі розправився у хедз-апі з Бреттом Колтманом. Це не лише перший браслет у кар'єрі Джеймса, а й найбільший виграш. Раніше Тодд за всі івенти в сумі підняв близько 28К.

"Я не служив в армії, але мій батько служив там. Я люблю наших військовослужбовців, чоловіків і жінок. Це така почесна посада та можливість трохи віддати їм обов'язок".

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Завдяки турніру організатори зібрали 75 тисяч доларів для благодійної організації USO (United Service Organizations). Її мета – допомога воїнам США, ветеранам і службовцям, що постраждали від війни.

Результати фінального столу турніру WSOP SALUTE to Warriors NLH:

  1. Джеймс Тодд – 161,2 тис. доларів
  2. Бретт Колтман – 99,6 тис. доларів
  3. Патрік Пілко – 75,4 тис. доларів
  4. Ренді Левін – 57,5 тис. доларів
  5. Рігоберто Родрігес – 44,1 тис. доларів
  6. Ніколас Сена-Хопкінс – 34,1 тис. доларів
  7. Тодд Саффрон – 26,5 тис. доларів
  8. Еліас Нету – 20,8 тис. доларів
  9. Максимо Мартінес – 16,4 тис. доларів

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