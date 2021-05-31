Тест. Топ-10 цікавих фактів про покер

Покер – вже давно спорт. А де спорт, там емоції, рекорди, гроші. І азарт. Азарт може бути не тільки за столом покеру. А наприклад, під час вирішення нашого тесту.
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Ми підготували десять різних питань, які пов'язані з покером. Тут будуть питання і про комбінації, і про рекорди, і про гроші. Навіть про їжу! Випробуйте себе!
Як називається комбінація карт АК в покері?
Яку страву придумали за грою в покер?
Що таке рука мерця в покері?
Вежа з покерних фішок потрапила в Книгу рекордів Гіннесса. Яка її висота?
Яка ймовірність зібрати флеш-рояль за гру?
Скільки коштує найдорожча покерна фішка?
У 2006 році відбувся незвичайний світовий турнір з покеру. Що замість грошей було на кону?
Скільки колод карт продають на батьківщині покеру в США за рік?
Найбільше в покері грошей заробив Брін Кенні. Скільки?
Що вручають переможцю Світової серії з покеру?
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До речі, а ще новачків ми вчимо грати в покер: "апсвінг" і "даунсвінг" – терміни, не пов'язані з сексом. Дізнайтеся, що це таке, щоб впевненіше почувати себе за столом