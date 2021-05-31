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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Тест. Топ-10 цікавих фактів про покер

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
31 травня, 14:54
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Як на слензі називають комбінації покеру, який рекорд потрапив у Книгу Гіннесса і скільки заробив головний багач покеру

Покер – вже давно спорт. А де спорт, там емоції, рекорди, гроші. І азарт. Азарт може бути не тільки за столом покеру. А наприклад, під час вирішення нашого тесту.

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Ми підготували десять різних питань, які пов'язані з покером. Тут будуть питання і про комбінації, і про рекорди, і про гроші. Навіть про їжу! Випробуйте себе!

10 цікавих фактів про покер

Прекрасна можливість перевірити свої знання і дізнатися щось нове
Старт!
1/10

Як називається комбінація карт АК в покері?

Анна Курнікова
25 %
Автомат Калашникова
50 %
Вірменський коньяк
25 %
Анна Курнікова! Секс-символ тенісу подобалася і гравцям в покер.
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2/10

Яку страву придумали за грою в покер?

Окрошка
67 %
Сендвіч
33 %
Чіпси
0 %
Джон Монтегю, граф Сендвічський, за картковим столом просив слуг подавати йому холодну яловичину між двома скибочками підсмаженого хліба, щоб не перериватися на прийом їжі і при цьому менше бруднити руки.
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3/10

Що таке рука мерця в покері?

Ділер
0 %
Комбінація карт
100 %
Пас
0 %
Комбінація карт в покері, що складається з тузів і вісімок чорних мастей. Саме ці карти тримав в руках "гроза Дикого Заходу" Білл Хікок, коли був застрелений в 1876 році.
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4/10

Вежа з покерних фішок потрапила в Книгу рекордів Гіннесса. Яка її висота?

3 м
50 %
5 м
0 %
6,5 м
50 %
В рамках Irish Winter Festival була побудована найбільша вежа з фішок для покеру. Її висота склала 3 метри, а діаметр 50 сантиметрів. Для спорудження вежі було потрібно 75 тисяч різнокольорових фішок. Будували цю конструкцію 5 осіб протягом 72 годин.
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5/10

Яка ймовірність зібрати флеш-рояль за гру?

0,0002%
50 %
0,99%
50 %
7,77%
0 %
Флеш-рояль це найрідкісніша комбінація в покері. Більшості гравців вона ніколи не випадає за все життя.
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6/10

Скільки коштує найдорожча покерна фішка?

$170 000
50 %
$333 333
50 %
$450 000
0 %
Ця фішка-справжній витвір ювелірного мистецтва вартістю 450 тисяч доларів. Її виготовив Джеральд Леві з рожевого золота, сімка і вісімка – на одній і іншій сторонах складені з 62 невеликих діамантів, вага яких становить 2,5 карата.
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7/10

У 2006 році відбувся незвичайний світовий турнір з покеру. Що замість грошей було на кону?

Автомобілі
0 %
Одяг
50 %
Книги
50 %
Світовий чемпіонат зі стріп-покеру (грі на роздягання) пройшов в лондонському Cafe Royal 19 серпня 2006 року та потрапив в Книгу рекордів Гіннесса. У події зіграли 196 осіб, кожному з яких було видано однаковий набір одягу.
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8/10

Скільки колод карт продають на батьківщині покеру в США за рік?

37 млн
0 %
59 млн
0 %
70 млн
100 %
За статистикою американці купують за рік 70 млн колод карт.
Далі
9/10

Найбільше в покері грошей заробив Брін Кенні. Скільки?

$56 млн
50 %
$132 млн
50 %
$371 млн
0 %
На кінець травня Брін Кенні заработив 56 403 505 доларів призових.
Далі
10/10

Що вручають переможцю Світової серії з покеру?

Золотий браслет
50 %
Золотий перстень
0 %
Золотий злиток
50 %
Переможець кожного турніру нагороджується золотим браслетом. Кількість виграних браслетів Світової серії є однією з основних відзнак провідних гравців світу.
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До речі, а ще новачків ми вчимо грати в покер: "апсвінг" і "даунсвінг" – терміни, не пов'язані з сексом. Дізнайтеся, що це таке, щоб впевненіше почувати себе за столом

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