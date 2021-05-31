Тест. Топ-10 цікавих фактів про покер

Як на слензі називають комбінації покеру, який рекорд потрапив у Книгу Гіннесса і скільки заробив головний багач покеру

Покер – вже давно спорт. А де спорт, там емоції, рекорди, гроші. І азарт. Азарт може бути не тільки за столом покеру. А наприклад, під час вирішення нашого тесту.

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Ми підготували десять різних питань, які пов'язані з покером. Тут будуть питання і про комбінації, і про рекорди, і про гроші. Навіть про їжу! Випробуйте себе!

10 цікавих фактів про покер Прекрасна можливість перевірити свої знання і дізнатися щось нове Старт! 1/10 Як називається комбінація карт АК в покері? Анна Курнікова 25 % Автомат Калашникова 50 % Вірменський коньяк 25 % Далі 2/10 Яку страву придумали за грою в покер? Окрошка 67 % Сендвіч 33 % Чіпси 0 % Далі 3/10 Що таке рука мерця в покері? Ділер 0 % Комбінація карт 100 % Пас 0 % Далі 4/10 Вежа з покерних фішок потрапила в Книгу рекордів Гіннесса. Яка її висота? 3 м 50 % 5 м 0 % 6,5 м 50 % Далі 5/10 Яка ймовірність зібрати флеш-рояль за гру? 0,0002% 50 % 0,99% 50 % 7,77% 0 % Далі 6/10 Скільки коштує найдорожча покерна фішка? $170 000 50 % $333 333 50 % $450 000 0 % Далі 7/10 У 2006 році відбувся незвичайний світовий турнір з покеру. Що замість грошей було на кону? Автомобілі 0 % Одяг 50 % Книги 50 % Далі 8/10 Скільки колод карт продають на батьківщині покеру в США за рік? 37 млн 0 % 59 млн 0 % 70 млн 100 % Далі 9/10 Найбільше в покері грошей заробив Брін Кенні. Скільки? $56 млн 50 % $132 млн 50 % $371 млн 0 % Далі 10/10 Що вручають переможцю Світової серії з покеру? Золотий браслет 50 % Золотий перстень 0 % Золотий злиток 50 % Далі

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До речі, а ще новачків ми вчимо грати в покер: "апсвінг" і "даунсвінг" – терміни, не пов'язані з сексом. Дізнайтеся, що це таке, щоб впевненіше почувати себе за столом