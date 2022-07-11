Втратив брата і матір, але виграв турнір з покеру. Сумна історія успіху хлопця з Невади

Костянтина Петрушева не зламали трагедії у сім'ї на шляху до дебютної перемоги на Світовій серії покеру

Костянтин Петрушев завоював перемогу на WSOP

Світова покерна серія не тільки дарує любителям гри яскраві емоції від роздач, але й відкриває світові нових успішних ноунеймів. Одним із таких став мешканець Невади Костянтин Петрушев.

Хлопець зайшов у івент PLO Deepstack за 600 доларів і з наближенням до фіналки став привертати до себе більше уваги. Він був відзначений пасивною поведінкою за столом, граючи в навушниках.

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До того ж, його вболівальників у залі не було. Також у вічі суперникам кинулося татуювання обличчя на його руці, яке дуже нагадувало його самого.

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Коли Костянтин виграв турнір, він розповів журналісту свою сумну історію. Виявилося, що хлопець сім років тому втратив брата, після чого вирішив набити його зображення на своє тіло.

"Мій брат помер сім років тому. Ми дуже любили один одного. Він підтримував мій інтерес до покеру і навіть називав мене "Poker Machine", хоча я грав рідко і зовсім на аматорському рівні. Я наніс татуювання його обличчя на свою руку, щоб він завжди залишався зі мною до останнього дня. Сьогодні він був свідком моєї перемоги.

Крім того, за місяць до івенту у Петрушева померла ще й мати. Проте хлопець зібрався та видав найкращий для себе турнір у кар'єрі. Перемога дозволила йому не лише виграти золотий браслет, а й заробити майже 200 тисяч доларів.