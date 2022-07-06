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Блондинка з Австрії виграла жіночий турнір з покеру заради золотого браслета (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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6 липня, 12:12
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Джессіка Тойзл обійшла понад тисячу опонентів на незвичайному івенті WSOP і вперше тріумфувала на Світовій серії покеру
Джессіка Тойзл виграла турнір WSOP
Джессіка Тойзл виграла турнір WSOP

Світова серія покеру надає гравцям безліч крутих і різноманітних івентів, де можна виграти браслети WSOP. Один із них – виключно жіночий турнір.

У івент LADIES NLH Championship можуть зіграти і чоловіки, проте їхній бай-ін складе не 1К, як для жінок, а аж 10 тисяч. Тому лише одиниці виявляють сміливість і заходять у цю подію.

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На недавній жіночий турнір було зроблено понад тисячу входів, що дало змогу наростити призовий фонд майже до мільйона. У призах опинилося 163 гравці.

Рівних у результаті не виявилося австрійці Джесіці Тойзл. Дівчина вже опинилася в призах на цій WSOP, а тепер їй підкорився перший у кар'єрі золотий браслет.

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Що цікаво, менш ніж місяць тому її бойфренд Стефан Ленер також тріумфував на Світовій серії покеру в турнірі з NLH за 3 тисячі. Так що серія поки що складається для пари дуже успішно.

Результати фінального столу турніру WSOP LADIES NLH Championship :

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  1. Джессіка Тойзл – 166,9 тис. доларів
  2. Джулі Лі – 163,1 тис. доларів
  3. Крістіна Голлінз – 73,6 тис. доларів
  4. Феліса Вестерманн – 53,2 тис. доларів
  5. Меікат Сіу – 39 тис. доларів
  6. Лін Нгуєн – 28,9 тис. доларів
  7. Сенді Тран – 21,8 тис. доларів
  8. Наталі Хоф – 16,7 тис. доларів
  9. Черіш Ендрюс – 12,9 тис. доларів

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Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
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57.2
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Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
46.1
4
Стівен Чидвік Стівен Чидвік
42.7
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
40.1
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