Блондинка з Австрії виграла жіночий турнір з покеру заради золотого браслета (фото)

Світова серія покеру надає гравцям безліч крутих і різноманітних івентів, де можна виграти браслети WSOP. Один із них – виключно жіночий турнір.
У івент LADIES NLH Championship можуть зіграти і чоловіки, проте їхній бай-ін складе не 1К, як для жінок, а аж 10 тисяч. Тому лише одиниці виявляють сміливість і заходять у цю подію.
Читайте також: Хлопець із Лос-Анджелеса розірвав суперників у Лас-Вегасі та став мільйонером
На недавній жіночий турнір було зроблено понад тисячу входів, що дало змогу наростити призовий фонд майже до мільйона. У призах опинилося 163 гравці.
Рівних у результаті не виявилося австрійці Джесіці Тойзл. Дівчина вже опинилася в призах на цій WSOP, а тепер їй підкорився перший у кар'єрі золотий браслет.
Що цікаво, менш ніж місяць тому її бойфренд Стефан Ленер також тріумфував на Світовій серії покеру в турнірі з NLH за 3 тисячі. Так що серія поки що складається для пари дуже успішно.
Результати фінального столу турніру WSOP LADIES NLH Championship :
- Джессіка Тойзл – 166,9 тис. доларів
- Джулі Лі – 163,1 тис. доларів
- Крістіна Голлінз – 73,6 тис. доларів
- Феліса Вестерманн – 53,2 тис. доларів
- Меікат Сіу – 39 тис. доларів
- Лін Нгуєн – 28,9 тис. доларів
- Сенді Тран – 21,8 тис. доларів
- Наталі Хоф – 16,7 тис. доларів
- Черіш Ендрюс – 12,9 тис. доларів