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Засуджений військовий з Ізраїлю заробив 611 тисяч доларів на турнірі у Лас-Вегасі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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6 липня, 16:27
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Елі Елезра затягнув великий турнір по Омаху і вп'яте виграв на Світовій серії покеру
Елі Елезра вп'яте тріумфував на WSOP
Елі Елезра вп'яте тріумфував на WSOP

На WSOP 2022 добіг кінця один з великих івентів по Омаху. На турнір з PLO Hi/Lo з бай-іном 10 тисяч доларів заявилося 284 гравці.

З них 43 потрапили до призової зони, серед яких виявилося чимало відомих покеристів. Наприклад, 10-разовий переможець WSOP Філ Айві виявився 37-м (16К призових). А топовий британський гравець Патрік Леонард посів 33 місце (17,6К).

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Також варто відмітити місця в ITM у Даніеля Зака (23) та Джоша Ар'є (7). Переможцем став член Залу слави покеру Елі Елезра. Ізраїльтянин у хедз-апі обіграв Чіно Ріму і заробив 611 тисяч доларів.

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Це п'ятий браслет для колишнього ізраїльського воїна, який після поранення в ногу під час війни в Лівані відбував термін у в'язниці за непокору наказам. Через деякий час Елі вирішив емігрувати до США та відкрив бізнес з автоматами для фотодруку, а також продуктовими магазинами.

Результати фінального столу турніру WSOP PLO Hi-Lo 8 або Better Championship 8-Handed:

  1. Елі Елезра – 611,3 тис. доларів
  2. Чіно Рім – 377,8 тис. доларів
  3. Роберт Коуен – 271,2 тис. доларів
  4. Дам'ян Раданов – 197,6 тис. доларів
  5. Кен Олдрідж – 146,2 тис. доларів
  6. Філіппос Ставракіс – 109,9 тис. доларів
  7. Джош Ар'є – 83,9 тис. доларів
  8. Чарльз Култас – 65,1 тис. доларів
  9. Сонджин Лі – 51,3 тис. доларів

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1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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1
Брін Кенні Брін Кенні
57.2
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
46.1
4
Стівен Чидвік Стівен Чидвік
42.7
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
40.1
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