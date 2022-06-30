На Хрещатику буде розіграно 2 мільйони! Анонс крутої покерної серії в Києві

З 8 по 17 липня у центрі столиці України пройде топова офлайн-серія SPL Poker Hearts за підтримки PokerMatch

SPL Poker Hearts пройде у Києві з 8 по 17 липня / Фото: PokerMatch

Покер України продовжує розвиватися та радувати гравців івентами попри жодні перепони. В липні PokerMatch святкує день народження, на честь якого організовує круті онлайн-турніри із гарантією на 6 мільйонів.

Також в середині місяця за підтримки компанії буде проведена класна серія покеру в офлайні SPL Poker Hearts. З 8 по 17 липня покерний клуб Full House Khreschatyk у центрі Києва проведе сім топ-івентів.

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Загальна гарантія подій становитиме 2 мільйони. Також серія нестиме і благодійну місію. Половину призового фонду турніру Charity Poker Hearts буде відправлено на потреби ЗСУ та людей, які постраждали від російської агресії.

ДАТИ ТУРНІР БАЙ-ІН ГАРАНТІЯ 8-10 липня Welcome to the Storm Day 1 000 / 4 000 315 000 9-11 липня PLO 4-cards Super K.O. 900 / 3 600 200 000 10-12 липня Progressive K.O. 1 200 / 4 800 300 000 12 липня Charity Poker Hearts 1 000 13-16 липня Main Event 500 / 10 000 600 000 15-17 липня High Roller Event 600 / 2 500 / 15 000 500 000 17 липня DeepStack 500 / 2000 100 000

Особливу увагу привертають Main Event та турнір хайролерів, які пройдуть 16-17 липня. Гарантія першого турніру становитиме 500 тисяч, а другого – 600К.

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До цих топ-івентів можна буде потрапити і через сателіти на PokerMatch, бай-іни яких стартують лише від 100 гривень. Докладніше з правилами можна ознайомитись на сайті компанії.