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Найтитулованіший гравець у покер зупинився за крок від оновлення рекорду

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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5 липня, 07:24
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Філ Хельмут не кидає спроб поповнити свій і так рекордний набір золотих браслетів WSOP
Філ Хельмут опинився за крок від перемоги на черговому турнірі WSOP
Філ Хельмут опинився за крок від перемоги на черговому турнірі WSOP

Світова серія покеру наближається до своєї розв'язки. Нещодавно добіг кінця крутий фризаут-івент з Безлімітного Холдему.

Понад 1300 гравців заплатили по три тисячі доларів, щоб скласти призовий фонд 3,6 м. До останнього на перемогу в івенті претендував зірковий Філ Хельмут.

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PokerBrat є рекордсменом WSOP за кількістю золотих браслетів. За свою більш як 30-річну кар'єру американець зібрав 16 нагород серії.

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У фрізаут-турнірі він мало не завоював сімнадцятий. Філ дійшов до хедз-апу проти Девіда Джексона, проте так і не зміг переграти менш іменитого опонента. Для нього це лише другий браслет у кар'єрі.

Результати фінального столу турніру WSOP Freezeout NLH:

  1. Девід Джексон – 598,1 тис. доларів
  2. Філ Хельмут – 369,6 тис. доларів
  3. Куенвай Ло – 266,5 тис. доларів
  4. Джастін Саліба – 194,5 тис. доларів
  5. Тімоті Салліван – 143,6 тис. доларів
  6. Ренан Брускі – 107,4 тис. доларів
  7. Онур Унсал – 81,3 тис. доларів
  8. Річард Скардіна – 62,4 тис. доларів
  9. Антон Вігг – 48,4 тис. доларів

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
57.2
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
46.1
4
Стівен Чидвік Стівен Чидвік
42.7
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
40.1
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