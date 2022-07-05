Найтитулованіший гравець у покер зупинився за крок від оновлення рекорду

Світова серія покеру наближається до своєї розв'язки. Нещодавно добіг кінця крутий фризаут-івент з Безлімітного Холдему.
Понад 1300 гравців заплатили по три тисячі доларів, щоб скласти призовий фонд 3,6 м. До останнього на перемогу в івенті претендував зірковий Філ Хельмут.
PokerBrat є рекордсменом WSOP за кількістю золотих браслетів. За свою більш як 30-річну кар'єру американець зібрав 16 нагород серії.
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У фрізаут-турнірі він мало не завоював сімнадцятий. Філ дійшов до хедз-апу проти Девіда Джексона, проте так і не зміг переграти менш іменитого опонента. Для нього це лише другий браслет у кар'єрі.
Результати фінального столу турніру WSOP Freezeout NLH:
- Девід Джексон – 598,1 тис. доларів
- Філ Хельмут – 369,6 тис. доларів
- Куенвай Ло – 266,5 тис. доларів
- Джастін Саліба – 194,5 тис. доларів
- Тімоті Салліван – 143,6 тис. доларів
- Ренан Брускі – 107,4 тис. доларів
- Онур Унсал – 81,3 тис. доларів
- Річард Скардіна – 62,4 тис. доларів
- Антон Вігг – 48,4 тис. доларів