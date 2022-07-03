Поспав та заощадив 10 тисяч. Хлопець уві сні виграв відбір на найбільший турнір з покеру

Ерік Гольдштейн забув про реєстрацію на сателіт на MainEvent WSOP, проте це не завадило йому здобути перемогу

Ерік Гольдштейн уві сні відібрався на Main Event

Вже сьогодні на Світовій серії покеру стартує Головна подія. Триватиме воно з 3 по 16 липня і міститиме аж чотири стартові дні.

Його бай-ін складає чималі 10 тисяч. Однак WSOP пропонує різноманітні сателіти, в яких розігруються квитки на Main Event. Один із них пройшов досить оперативно і його результат виявився досить несподіваним.

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Сателіт зайняв лише чотири роздачі, адже за його правилами з кожною новою роздачею всі гравці автоматично йшли в олл-ін. Його переможцем став Ерік Гольдштейн, який банально заснув перед початком гри.

"Я повернувся додому після довгого робочого дня і вирішив подивитися покерну трансляцію. Потім мені написав друг і запропонував зареєструватися в сателіті. Я зареєструвався за 30 хвилин до початку і вирубався. Наступного дня мав іти на роботу о 6-й ранку. Я прокинувся від безлічі. повідомлень про те, що я виграв".

Можливо, саме Ерік цього року стане "другим Манімейкером". Нагадаємо, що у 2003 році Кріс здобув перемогу на Main Event, відібравшись на нього із сателіту за 86 доларів. Тоді це викликало покерний бум у суспільстві.