Великі гроші в покері: 10 найуспішніших гравців в історії

Гучні тріумфи, великі виграші і слава – огляд кращих гравців в покер за кількістю виграних призових

Найбагатші покеристи світу / Фото: Thehendonmob

У світі покеру крутяться чималі гроші і, на відміну від інших видів спорту, кар'єра покериста триває набагато довше. Представляємо вам десятку найкращих гравців у покер за найбільшими призовими в історії за версією сайту Thehendonmob. Варто відзначити, що облік ведеться саме за доходами гравців від призових в турнірах, без вирахування бай-інів та інших витрат.

10. ДЖЕЙСОН КУН (США) – 31,1 млн доларів

Уродженець Західної Вірджині досі так і не виграв жодного браслета WSOP. Втім, на його рахунку вісім фінішів у великих турнірах, де він виграв більше мільйона доларів. У 2018 році Джейсон виграв турнір Short Deck Ante Only на Triton Poker Super High Roller Series, додавши до своєї скарбнички 3,5 мільйона доларів. А вже через рік на такому ж турнірі підняв 2,8 мільйона.

9. ФІЛ АЙВІ (США) – 31,3 млн доларів

Американця називають "Тайгером Вудсом у світі покеру", адже його досягнення викликають повагу. Каліфорнієць має у своєму активі аж 10 браслетів WSOP, поступаючись за цим показником лише Філу Хельмуту. Крім того, Айві рекордну кількість разів потрапляв за фінальний стіл Світового покерного туру (WPT). Найбільш прибутковою його участю в турнірі стала перемога в Aussie Millions Poker Championship у 2014 році, коли Філ привіз із Мельбурна 3,5 мільйона доларів.

8. ФЕДІР ХОЛЬЦ (НІМЕЧЧИНА) – 32,5 млн доларів

27-річний покерист двічі вигравав браслети WSOP. Однак найбільший виграш Хольца був у 2018 році, коли за друге місце на The Big One for One Drop (WSOP) гравець отримав 6 мільйонів доларів. За два роки до цього Федір виграв Triton Super High Roller і посів друге місце на Super High Roller Bowl. Кожен з цих тріумфів додав в скарбничку німця по 3,5 мільйона.

7. ДЕВІД ПІТЕРС (США) – 33, 7 млн доларів

Пітерс зізнавався, що зацікавився покером після сенсаційного чемпіонства Кріса Манімейкера у 2003 році на Головній події WSOP. Сам же Девід таких вершин не досяг, проте свої два браслети на Світовій серії покеру він все ж добув. Гравець 10 разів закінчував турніри з прибутком більш ніж в 1 мільйон доларів, а найбільшим його виграшем стали 2,7 млн доларів за друге місце на Triton Super High Roller Series у 2016 році.

6. СТІВЕН ЧІДВІК (Англія) – 34,7 млн доларів

Як і Пітерсу, найбільший виграш Чідвіку принесла участь в Triton Super High Roller Series. У 2019 за 4 місце на турнірі в Лондоні Стівен зумів виграти аж 5,3 мільйона! У тому ж році англієць виграв свій єдиний браслет на WSOP, тріумфували на турнірі омашистів. Що цікаво, в інших п'яти випадках, коли він вигравав більше мільйона, Стівен жодного разу не фінішував на першому місці, задовольняючись в основному місцем в топ-трійці.

5. ДЕН СМІТ (США) – 37 млн доларів

"Ковбой" з Нью-Джерсі в дитинстві захоплювався шахами, проте до 16 років ця гра йому набридла і він вирішив заглибитися у світ покеру. І не дарма! Попри відсутність браслета, Ден аж 32 рази закінчував в призах на турнірах WSOP. Наприклад, у 2018 році третє місце на The Big One for One Drop Світової серії покеру принесли гравцеві 4 мільйони доларів. Найбільший виграш Сміт здобув на тому ж турнірі, що і Чідвік. Зайнявши 3 місце в Triton Super High Roller Series, американець підняв 8,7 мільйона.

4. ЕРІК САЙДЕЛ (США) – 37,7 млн доларів

З вісьмома браслетами Ерік лише трохи не дотягує по ним до великих Брансона та Айві, у яких по 10. У 2008 році він виграв Світовий тур покеру (WPT), а його найбільший виграш припав на 2011 рік за перемогу на мельбурнському Aussie Millions Poker Championship (2,4 млн). Через п'ять років він виграв ту ж суму, посівши третє місце на турнірі Super High Roller Bowl в Лас-Вегасі.

3. ДАНІЕЛЬ НЕГРЕАНУ (Канада) – 42,1 млн доларів

Уродженець Торонто, чиї батьки емігрували з Румунії, вже більше 20 років в покері та встиг завоювати собі гучне ім'я за зеленим столом. На рахунку Даніеля шість браслетів WSOP, два тріумфи у Світовому покерному турі та звання "Гравця десятиліття" за версією GPI. Друге місце на The Big One for One Drop (WSOP) принесли Даніелю понад 8 мільйонів доларів. Можна з упевненістю сказати, що Негреану став найбільш впізнаваною особою зі світу покеру, знявшись навіть в декількох фільмах в ролі камео.

2. ДЖАСТІН БОНОМО (США) – 53,2 млн доларів

Джастін ударно провів 2018 рік. Саме тоді йому підкорився найбільший виграш у 10 мільйонів за перемогу в турнірі The Big One for One Drop у Світовій серії покеру (WSOP). За місяць до цього Бономо виграв Super High Roller Bowl, забравши 5 мільйонів у свою скарбничку. Всього ж у покериста три браслети WSOP, а також срібло на турнірі Triton Poker Super High Roller з виграшем 4,3 мільйона.

1. БРІН КЕННІ (США) – 56,4 млн доларів

На подив, найбагатший покерист світу виграв лише один браслет на WSOP (у 2015 році). Однак надуспішним для гравця видався 2019 рік. У Головній події Aussie Millions Брін дійшов до хедз-апу з Майклом Дельвеккіо і поділив з ним банк, забравши 914 тисяч доларів. А вже в серпні того року Кенні став срібним призером Triton Million for Charity, заробивши 20,5 мільйона доларів. Правда, з початку 2020 році покерист зіграв лише в одному турнірі, заробивши майже 400 тисяч на Aussie Millions Poker Championship в Мельбурні. Можливо, з масовим відкриттям офлайн-турнірів після пандемії Кенні повернеться за зелений стіл.