Американському покеристу не вдався крутий блеф, який коштував йому 80 тисяч доларів (відео)

Лендон Тайс продовжує утримувати перевагу над Біллом Перкінсом, проте невдалий блеф не дозволив йому відіграти фору

Лендон Тайс продовжує домінувати над Біллом Перкінсом / Фото: Cardschat

Триває гаряча покеру битва між бізнесменом Біллом Перкінсом та професійним гравцем Лендоном Тайсом. Нагадаємо, що парочка домовилася відіграти 20 тисяч роздач, щоб визначити переможця. Перед початком парі Тайс дав супернику фору в 720 тисяч доларів, які планує відіграти та навіть вийти в плюс.

Вчора опоненти відіграли 494 роздачі та знову переможцем вийшов Тайс. Американець додав у свою скарбничку ще майже 32 тисячі, хоча міг закінчити з куди більшим прибутком. В одній з роздач Лендон вирішив блефувати на рівері з незакінченим стрітом, тоді як Перкінс не злякався і забрав солідний банк (80К) з парою "десяток" (ТТ).

Зіграно рук: 4222 / 20000

Баланс: +144 255 доларів на користь Тайса

Баланс з урахуванням фори: +575 475 доларів на користь Перкінса