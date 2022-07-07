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Американець витяг щасливий конверт на турнірі з покеру і став мільйонером

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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7 липня, 16:33
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Метт Гланц став щасливчиком у баунті-лотереї на Світовій серії покеру, витягнувши максимально можливий приз
Метт Гланц став мільйонером завдяки покерній лотереї
Метт Гланц став мільйонером завдяки покерній лотереї / Фото: Pokernews

На Світовій серії покеру добіг кінця неординарний турнір Million Dollar Bounty. Фішкою івента стала величезна коробка з конвертами-баунті.

Кожен гравець, вибиваючи опонента зі столу, міг підійти до скрині та витягти додатковий приз від 25 тисяч до 1 мільйона доларів. Максимальна сума була доступна лише в одному конверті.

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У результаті щасливчиком став Метт Гланц із Пенсільванії. Завдавши бід-біт Джастіну Летту, американець витяг помітний конверт і отримав цілий мільйон. Щоправда, собі він забере лише 795 тисяч.

По 100К отримають Шон Діб та Пол Вольпе, які вклалися у бай-ін Гланца. А ще п'ять тисяч дісталися Летту, який "допоміг" Метту здобути супербаунті. Цікаво, що перед турніром Метт розкритикував цей формат з баунті:

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"Ніколи не бачив стільки людей, які прагнуть будь-якої події через безглуздий цирковий захід".

До того ж, Гланц дістався 42 місця та додав до своїх призових ще 20 тисяч. Тріумфатором івента став Квінсі Борланд, який підняв 750 тисяч доларів.

Результати фінального столу турніру WSOP Million Dollar Bounty NLH:

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  1. Квінсі Борланд – 750,1 тис. доларів
  2. Кевін Хонг – 463,3 тис. доларів
  3. Давид Тіммонс – 351,8 тис. доларів
  4. Войцех Барзантни – 268,5 тис. доларів
  5. Майкл Сміт – 206,2 тис. доларів
  6. Неллі Парк – 159,3 тис. доларів
  7. Араш Асадабаді – 123,9 тис. доларів
  8. Даніель Де Алмейда – 96,9 тис. доларів
  9. Рамон Кропманнс – 76,3 тис. доларів

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