Майже півмільйона призових. Тотальний невдаха дуелей подолав карму завдяки королям

Пол Візер виграв перший турнір у кар'єрі одразу на WSOP. До цього він чотири рази лажав у хедз-апах

Пол Хізер із жаданим браслетом WSOP

На Світовій серії покеру добіг кінця найдешевший івент за 400 доларів. У турнір COLOSSUS NLH зареєструвалося понад 13,5 тисяч входів.

З них близько двох тисяч потрапили у призи, а перемога дісталася мешканцю Лондона Полу Хізеру. Хлопець кілька разів за фінальним столом був на межі вильоту, проте після вистав його щоразу рятував король на столі.

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У результаті британець дійшов до п'ятого хедз-апу у своїй кар'єрі та нарешті здобув у ньому перемогу. Минули чотири дуелі закінчувалися для нього невдало.

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Хізер зумів обставити Самуеля Ласковіца зі США та виграти дебютний браслет WSOP у кар'єрі. Загалом на покері Пол заробив 474 тисячі до цього івенту, проте тріумф дозволив йому майже подвоїти цю суму.

Результати фінального столу турніру WSOP COLOSSUS NLH :