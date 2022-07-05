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Найбільший покер-рум України розіграв понад 2 мільйони на вихідних. Хто став переможцем

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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5 липня, 20:10
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PokerMatch успішно почав відзначати свій день народження і за традицією зібрав солідну суму на благодійність
PokerMatch розпочав серію турнірів на честь свого дня народження
PokerMatch розпочав серію турнірів на честь свого дня народження / Фото: PokerMatch

Вже 21 липня найбільший рум України PokerMatch відзначить своє шестиріччя. Спеціально для любителів покеру компанія започаткувала цілий місяць крутих турнірів на честь свята.

На вихідних онлайн-рум провів два круті івента із загальним призовим фондом аж 2,3 мільйона. У суботу відбувся перший турнір Happy Birthday PKO.

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Завдяки 2400 входам загальна сума призових побила гарантію та доросла до 1,8М. Цю суму розділили 300 найкращих гравців, а переможцем став регуляр Олександр Полюхович.

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Обігравши в хедз-апі іншого досвідченого покериста під ніком spielerkind, він заробив понад 200 тисяч разом з баунті. Його ж опонент став багатшим на 134К.

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Також PokerMatch провів ще один благодійний турнір Victory Cup. Весь рейк компанія традиційно передає на гуманітарні потреби українців. Цього разу ця сума дорівнювала 46 200 тисяч гривень.

Переможцем став arxfatalis, який у хедз-апі уклав угоду з wimmb і виграв 53 тисячі. До речі, третє місце в івенті посів амбасадор PokerMatch Михайло Гутий. Його призові разом із баунті склали майже 43К.

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