Хлопець із Лос-Анджелеса розірвав суперників у Лас-Вегасі та став мільйонером

На Світовій серії покеру добігла кінця "репетиція" перед Головною подією. Турнір MINI Main Event NLH у форматі фрізауту зібрав аж 5,8 тисячі гравців, які заплатили по 1К доларів.
У призах було 875 гравців, серед яких не було українців. А перемога дісталася покеристу з Лос-Анджелеса Янгу Сіку, який лише раз перемагав у якомусь великому івенті.
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На WSOP хлопець посідав друге місце цього року, а тепер зміг дістатися бажаного браслета. Обігравши в хедз-апі румуна Косміна Йолдіса, Сік став багатшим на 594 тисячі, а його загальний дохід від покеру перевищив мільйон доларів.
Результати фінального столу турніру WSOP MINI Main Event NLH freezeout:
- Янг Сік – 594,1 тис. доларів
- Космін Йолдіс – 367,2 тис. доларів
- Картік Вед – 275,5 тис. доларів
- Філіп Лі – 208,2 тис. доларів
- Кеї Нітта – 158,5 тис. доларів
- Теодор Лі – 121,5 тис. доларів
- Адам Велец – 93,8 тис. доларів
- Кейт Літлвуд – 72,9 тис. доларів
- Серхіо Очоа – 57,1 тис. доларів