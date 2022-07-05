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Хлопець із Лос-Анджелеса розірвав суперників у Лас-Вегасі та став мільйонером

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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5 липня, 23:22
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Янг Сік зумів виграти "розігрівальний" турнір до Main Event WSOP і заробив понад півмільйона доларів
Янг Сік став переможцем турніру на WSOP 2022
Янг Сік став переможцем турніру на WSOP 2022

На Світовій серії покеру добігла кінця "репетиція" перед Головною подією. Турнір MINI Main Event NLH у форматі фрізауту зібрав аж 5,8 тисячі гравців, які заплатили по 1К доларів.

У призах було 875 гравців, серед яких не було українців. А перемога дісталася покеристу з Лос-Анджелеса Янгу Сіку, який лише раз перемагав у якомусь великому івенті.

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На WSOP хлопець посідав друге місце цього року, а тепер зміг дістатися бажаного браслета. Обігравши в хедз-апі румуна Косміна Йолдіса, Сік став багатшим на 594 тисячі, а його загальний дохід від покеру перевищив мільйон доларів.

Результати фінального столу турніру WSOP MINI Main Event NLH freezeout:

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  1. Янг Сік – 594,1 тис. доларів
  2. Космін Йолдіс – 367,2 тис. доларів
  3. Картік Вед – 275,5 тис. доларів
  4. Філіп Лі – 208,2 тис. доларів
  5. Кеї Нітта – 158,5 тис. доларів
  6. Теодор Лі – 121,5 тис. доларів
  7. Адам Велец – 93,8 тис. доларів
  8. Кейт Літлвуд – 72,9 тис. доларів
  9. Серхіо Очоа – 57,1 тис. доларів

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Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
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46.1
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Стівен Чидвік Стівен Чидвік
42.7
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Девід Пітерс Девід Пітерс
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