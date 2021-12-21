Новий рік до нас мчить! Найкращі ідеї для подарунка гравцям у покер

Ваш друг зависає в покер-румах і не уявляє свого життя без карт? Пропонуємо вам топподарунки на Новий рік для покеристів

Ідеї для подарунку гравцям у покер на Новий Рік / Фото: Getty Images

Наближаються Новий рік та Різдво, а свята – це не лише привід для радості та гулянь, а й найчастіше головний біль через необхідність вибрати правильні презенти. Буває дуже складно підібрати подарунок другові, коханому або просто знайомому, навіть якщо знаєш людину довгий час.

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Якщо людина грає в покер, то вибір спеціалізованих подарунків звужується. Втім, ми підібрали для вас найцікавіші варіанти.

НАБІР ДЛЯ ПОКЕРУ

Найочевидніший подарунок для покериста – набір із фішок та карт у стильному пакованні. Особливо красиво це у дерев'яній коробці. До наборів також пропонують сукно для карт, фішки DEALER, SMALL BLIND і BIG BLIND.

Діапазон цін на набори для покеру досить великий. Лише в українських магазинах вони коштують від 150 до 7500 гривень. У світі, звичайно ж, є і крутіші екземпляри. Наприклад, найдорожчий набір для покеру коштує 7,3 мільйона доларів!

ШАХИ + НАБІР ДЛЯ ПОКЕРУ

Є такий цікавий варіант подарунка, як набір з фішками та картами для покеру, а також шаховими фігурами. Набір продається в дерев'яній коробці, на якій зображена шахівниця. Ціна за такий презент цілком демократична – 650 гривень.

ГРАЛЬНІ КАРТИ

Якщо ж у друга вже є фішки, то завжди можуть стати в пригоді стильні карти. Покеристи часто люблять міняти колоди не тільки через механічні пошкодження, а й через забобони. Тут діапазон цін також великий.

Можна купити карти в кіоску за 5 гривень, проте для подарунка краще розглянути престижніші колоди. Наприклад, в одному з інтернет-магазинів є колоди за 2400 гривень. Втім, на наш погляд, такий варіант подарунка всього за 300 гривень теж досить стильний.

СИЛІКОНОВИЙ ТРИМАЧ ДЛЯ КАРТ

Дуже часто паковання для карт рветься або губиться, через що колоду зберігають без чохла. Як наслідок, окремі карти можуть пропасти. Рішення досить просте – браслет з міцного силікону допоможе тримати карти разом. Обійдеться він лише у 170 гривень.

ПЕРСТЕНЬ "РОЯЛ-ФЛЕШ"

Досить цікавий і недорогий аксесуар лише за 75 гривень може сподобатися покероману. Перстень виготовлений зі сталі, а на ньому зображена омріяна комбінація для будь-якого гравця – бубновий роял-флеш.

ЧОЛОВІЧЕ КОЛЬЄ З КАРТАМИ

Прикраса також зроблена з неіржавної сталі й продається разом з ланцюжком завдовжки 70 см. На самому кольє за допомогою інкрустації каменем та емаллю викладено піковий роял-флеш. Подарунок оцінюється у 315 гривень.

СРІБНИЙ КУЛОН З КАРТАМИ

Продовжуємо тему найсильнішої комбінації у покері. У цьому подарунку піковий роял-флеш зображений на срібному кулоні, який важить 14 грамів. Ціна такого виробу – 2300 гривень.

КНИГА ПРО ПОКЕР

Для будь-якого гравця теорія відіграє важливу роль у підсумковому успіху, тому покерна література може стати чудовим подарунком. Можна наголосити на математичному розрахунку карт, а можна і на психологічному аспекті гри.

Один з варіантів подарункової книги – видання "Покер. Курс Техасского Холдема", що допомагає просунути аналітичний погляд на гру. Вартість – 267 гривень.

НАБІР ЗНАЧКІВ НА ПІДЖАК

Елегантний маленький аксесуар зроблений у вигляді чотирьох мастей карт. Чотири фігурки із золотистого металу чудово доповнять ваш образ гравця. Ціна набору становить лише 200 гривень.

ЧАШКА "КОМБІНАЦІЇ ПОКЕРУ"

Багато новачків не знають напам'ять всі комбінації, а для досвідченого гравця чашка і так стане гарним подарунком. Чай чи кава чудово заходять під час гри. Придбати таку чашку можна за 230 гривень.

ВІДКРИВАЧ ДЛЯ ПИВА "ПІКОВИЙ ТУЗ"

Цей аксесуар чудово пасуватиме любителям пива, які проводять гру за хмільним напоєм. Матеріал "пікового туза" – неіржавна сталь. Вартість – близько 350 гривень.

ФУТБОЛКИ НА ПОКЕРНУ ТЕМАТИКУ

Одяг завжди буде приємним подарунком, особливо на улюблену тематику. Нині інтернет-магазини пропонують різноманітні принти. Можна навіть вибрати футболки для пари – із зображенням карт короля та дами. Середня ціна – близько 250 гривень за штуку.

КУХОННИЙ ФАРТУХ

Якщо ваш друг не тільки покероман, а й любитель готувати, такий подарунок припаде йому до душі. Ціна фартуха із зображенням мастей – 675 гривень.

КЕПКА WORLD SERIES OF POKER

Такий головний убір мріє отримати кожен покерист, який з'їздив до Лас-Вегаса на Світову серію покеру. Кепку можна купити не лише на місці, а й на Amazon за 18 доларів (приблизно 485 гривень).

3D-ЛАМПА ROYAL FLUSH

Крута LED-лампа випромінює ніжне світло та працює від USB. Її можна поставити на робочий стіл або в спальню, а кольори можна міняти – їх аж сім. Ціна – 630 гривень.

НАСТІННИЙ ГОДИННИК

Цей предмет завжди на видному місці в кімнаті, тому на нього має бути приємно дивитися. Один з варіантів – годинник з вінілової платівки з мастями карт та словом POKER. Його можна придбати за 460 гривень.

БАНКА ДЛЯ БАНКРОЛУ

Не всі гравці можуть вільно виділити гроші на гру в покер, тому іноді доводиться відкладати "по копійці" на своє дозвілля. Кумедний подарунок з кераміки з написом Poker Money може бути не тільки скарбничкою, але й згодитися для зберігання цукерок, цукру, печива тощо. На Amazon посудину можна придбати за 26 доларів (приблизно 700 гривень).

ЧОХОЛ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА

Якщо ви знаєте модель другового смартфона, можете дібрати тематичний протиударний чохол. Навіть якщо не знайдете готових зображень, можна замовити чохол з принтом. Ціна коливається біля позначки 250 гривень.

КОМФОРТНИЙ СТІЛЕЦЬ

Ваш друг любить зависати в онлайні та грати в покер? Чудовим подарунком стане комфортабельний стілець, в якому він відчуватиме затишок та розслаблення. Ціни можуть коливатися від 2 до 5 тисяч гривень.