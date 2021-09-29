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Браслетне братерство: список найтитулованіших гравців Світової серії покера

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
29 вересня, 19:45
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Більше тисячі покеристів можуть похвалитися золотими браслетами WSOP, однак серед них немає рівних Філу Гельмуту
За перемогу в турнірах найкращої покерної серії гравці отримують золоті браслети
За перемогу в турнірах найкращої покерної серії гравці отримують золоті браслети

Вже 30 вересня стартує чергова Світова серія покера, яка є аналогом чемпіонату світу з даної гри. На WSOP з'їдуться найкращі покеристи світу, щоб позмагатися за 99 браслетів.

Організатори проведуть 88 турнірів у "живому" режимі, тоді як ще 11 івентів відбудуться в інтернеті. Сама WSOP має давню історію, яка починається з 1970 року.

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За цей час серія лише раз не пройшла в офлайні, оскільки минулого року організатори провели її в інтернеті через пандемію коронавірусу. За цей час WSOP розіграла аж 1689 золотих браслетів!

Раян Ленг виграв другий браслет WSOP в кар'єрі
Раян Ленг виграв другий браслет WSOP в кар'єрі / Фото: Pokernews

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Вони були розіграні не тільки на основних турнірах серії, які проходять у Лас-Вегасі. Організація проводить також серії WSOP Europe, WSOP Asia Pacific, WSOP Circuit і, звичайно ж, WSOP Online.

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При цьому дивно, що рекордсмен по кількості браслетів взяв лише 15 із них. Мова про легендарного Філа Гельмута, який вигравав свої нагороди в діапазоні 30 років (з 1989 по 2018 рік).

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Філ Гельмут не планує зменшувати оберти в покері
Філ Гельмут не планує зменшувати оберти в покері / Фото: Instagram Філа Хельмута

Філ зумів відірватися від переслідувачів, у яких по 10 золотих браслетів. До вашої уваги – список найбільш титулованих власників браслетів WSOP в історії.

Гравець Кількість Роки
1 Філ Гельмут 15 1989, 1992, 1993, 1993, 1993, 1997, 2001, 2003, 2003, 2006, 2007, 2012 2012 (Е), 2015-го, 2018
2 Дойл Брансон 10 1976, 1976, 1977, 1977, 1978, 1979, 1991, 1998, 2003, 2005
3 Джонні Чен 10 1985, 1987, 1988, 1994, 1997, 2000, 2002, 2003, 2003, 2005
4 Філ Айві 10 2000, 2002, 2002 2002, 2005 2009, 2009, 2010, 2013 (А), 2014
5 Джонні Мосс 9 1970, 1971, 1971, 1974, 1975, 1976, 1979, 1981, 1988
6 Ерік Сайдел 9 1992, 1993, 1994, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2021 (О)
7 Мен Нгуєн 7 1992 року, 1995 року, 1995, 1996, 2003 2003 2010
8 Біллі Бакстер 7 1975, 1978, 1982, 1982, 1987, 1993, 2002
9 Джей Геймовітц 6 1975, 1986, 1991 року, 1994, 2000, 2001.
10 Лейн Флек 6 1999, 2002, 2002, 2003, 2003 2008
11 Ті Джей Клутьє 6 1987, 1994 1994, 1998, 2004, 2005
12 Джон Генніган 6 2002, 2004, 2014 року, 2016, 2018, 2019
13 Тед Форрест 6 1 993, 1993, 1993, 2004, 2004, 2014
14 Кріс Фергюсон 6 2000, 2000, 2001, 2003 2003 2017 (E)
15 Даніель Негреану 6 1998, 2003, 2004, 2008, 2013 (А), 2013 (Е)
16 Джефф Лісандро 6 2007, 2009, 2009 2009, 2010 (E), 2014 (A)

E – серія WSOP Europe
A – серія WSOP Asia Pacific
O – серія WSOP Online

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Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
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