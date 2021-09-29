Браслетне братерство: список найтитулованіших гравців Світової серії покера

Вже 30 вересня стартує чергова Світова серія покера, яка є аналогом чемпіонату світу з даної гри. На WSOP з'їдуться найкращі покеристи світу, щоб позмагатися за 99 браслетів.
Організатори проведуть 88 турнірів у "живому" режимі, тоді як ще 11 івентів відбудуться в інтернеті. Сама WSOP має давню історію, яка починається з 1970 року.
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За цей час серія лише раз не пройшла в офлайні, оскільки минулого року організатори провели її в інтернеті через пандемію коронавірусу. За цей час WSOP розіграла аж 1689 золотих браслетів!
Вони були розіграні не тільки на основних турнірах серії, які проходять у Лас-Вегасі. Організація проводить також серії WSOP Europe, WSOP Asia Pacific, WSOP Circuit і, звичайно ж, WSOP Online.
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При цьому дивно, що рекордсмен по кількості браслетів взяв лише 15 із них. Мова про легендарного Філа Гельмута, який вигравав свої нагороди в діапазоні 30 років (з 1989 по 2018 рік).
Філ зумів відірватися від переслідувачів, у яких по 10 золотих браслетів. До вашої уваги – список найбільш титулованих власників браслетів WSOP в історії.
|№
|Гравець
|Кількість
|Роки
|1
|Філ Гельмут
|15
|1989, 1992, 1993, 1993, 1993, 1997, 2001, 2003, 2003, 2006, 2007, 2012 2012 (Е), 2015-го, 2018
|2
|Дойл Брансон
|10
|1976, 1976, 1977, 1977, 1978, 1979, 1991, 1998, 2003, 2005
|3
|Джонні Чен
|10
|1985, 1987, 1988, 1994, 1997, 2000, 2002, 2003, 2003, 2005
|4
|Філ Айві
|10
|2000, 2002, 2002 2002, 2005 2009, 2009, 2010, 2013 (А), 2014
|5
|Джонні Мосс
|9
|1970, 1971, 1971, 1974, 1975, 1976, 1979, 1981, 1988
|6
|Ерік Сайдел
|9
|1992, 1993, 1994, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2021 (О)
|7
|Мен Нгуєн
|7
|1992 року, 1995 року, 1995, 1996, 2003 2003 2010
|8
|Біллі Бакстер
|7
|1975, 1978, 1982, 1982, 1987, 1993, 2002
|9
|Джей Геймовітц
|6
|1975, 1986, 1991 року, 1994, 2000, 2001.
|10
|Лейн Флек
|6
|1999, 2002, 2002, 2003, 2003 2008
|11
|Ті Джей Клутьє
|6
|1987, 1994 1994, 1998, 2004, 2005
|12
|Джон Генніган
|6
|2002, 2004, 2014 року, 2016, 2018, 2019
|13
|Тед Форрест
|6
|1 993, 1993, 1993, 2004, 2004, 2014
|14
|Кріс Фергюсон
|6
|2000, 2000, 2001, 2003 2003 2017 (E)
|15
|Даніель Негреану
|6
|1998, 2003, 2004, 2008, 2013 (А), 2013 (Е)
|16
|Джефф Лісандро
|6
|2007, 2009, 2009 2009, 2010 (E), 2014 (A)
E – серія WSOP Europe
A – серія WSOP Asia Pacific
O – серія WSOP Online