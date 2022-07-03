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Найкращий шахіст світу Магнус Карлсен приїде на Світову серію покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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3 липня, 15:31
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Іменитий норвежець вже не перший день у покері, проте ще жодного разу не приїжджав на найбільшу серію у світі
Магнус Карлсен у футболці збірної Франції
Магнус Карлсен у футболці збірної Франції / Фото: Instagram

Сьогодні у Лас-Вегасі на Світовій серії покеру стартує Main Event. На головну подію серії з бай-іном 10 тисяч доларів з'їдуться найкращі професійні гравці.

При цьому турнір приваблює також любителів гри та знаменитостей з інших видів спорту. Як стало відомо, зіграти у Головній події WSOP планує "король шахів" і чинний чемпіон світу Магнус Карлсен.

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Один зі спонсорів норвежця готовий покрити витрати на проживання та купівлю квитка на івент. При цьому сам Магнус носитиме маркований одяг із нашивкою логотипа спонсора.

/ Фото: AFP

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Це буде перша участь Карлсена у турнірах WSOP. Щоправда, сам норвежець у покері не новачок. Шахіст не раз був помічений у виставкових турнірах, а у квітні заявився на Norwegian Poker Championship і посів 25 місце.

Це принесло йому 5,6 тисячі доларів. На тому турнірі Магнус запам'ятався яскравою роздачею, де він із парою тузів вдало заблефував суперника із флешем.

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