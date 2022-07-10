Ледве не побив рекорд! На найбільшому турнірі з покеру розіграють 80 мільйонів доларів

Світова серія покеру наближається до своєї кульмінації. Вже пройшло два ігрові дні Main Event, а багато хайролерів швидко вирушили додому.
Вже завершилася й реєстрація на Головну подію, яка тривала майже тиждень. Багато аналітиків прогнозували, що відвідуваність виявиться кращою за всю історію WSOP Main Event.
Коли ж прийом заявок закінчився, виявилося, що турніру зовсім не вистачило для рекорду. У 2006 році Головну подію Світової серії покеру зібрало 8773 покеристи.
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Нинішній івент же зупинився на позначці 8663 особи, що на 110 менше від того показника. Тим не менш, у рейтингу Main Event цей рік посів почесне друге місце. Це позначилося на призовому фонді.
Переможець турніру отримає аж 10 мільйонів доларів, тоді як увесь призовий фонд перевищив 80М. Загалом гроші з Main Event заберуть 1300 гравців, серед яких можуть виявитися й українці. У гонці залишаються Артем Сугак, Олександр Трофименко, Артем Металіді та Сергій Баранов.
|МІСЦЯ
|ПРИЗОВІ
|1
|10 000 000 USD
|2
|6 000 000 USD
|3
|4 000 000 USD
|4
|3 000 000 USD
|5
|2 250 000 USD
|6
|1 750 000 USD
|7
|1 350 000 USD
|8
|1 075 000 USD
|9
|850 675 USD
|10-11
|675 000 USD
|12-13
|525 000 USD
|14-17
|410 000 USD
|18-26
|323 100 USD
|27-35
|262 300 USD
|36-44
|214 200 USD
|45-53
|176 200 USD
|54-62
|145 800 USD
|63-71
|121 500 USD
|72-80
|101 700 USD
|81-89
|86 000 USD
|90-98
|73 100 USD
|99-161
|62 500 USD
|162-224
|53 900 USD
|225-287
|46 800 USD
|288-350
|40 900 USD
|351-413
|36 000 USD
|414-476
|31 900 USD
|477-539
|28 400 USD
|540-602
|25 500 USD
|603-665
|23 000 USD
|666-764
|21 000 USD
|765-863
|19 000 USD
|864-1081
|17 000 USD
|1082-1300
|15 000 USD