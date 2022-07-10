Ледве не побив рекорд! На найбільшому турнірі з покеру розіграють 80 мільйонів доларів

На Головну подію WSOP заявилося понад 8,5 тисяч учасників. Переможцю дістанеться золотий браслет та 10 мільйонів

Головна подія Світової серії покеру мало не побила рекорд відвідуваності / Фото: WSOP

Світова серія покеру наближається до своєї кульмінації. Вже пройшло два ігрові дні Main Event, а багато хайролерів швидко вирушили додому.

Вже завершилася й реєстрація на Головну подію, яка тривала майже тиждень. Багато аналітиків прогнозували, що відвідуваність виявиться кращою за всю історію WSOP Main Event.

Реклама

Коли ж прийом заявок закінчився, виявилося, що турніру зовсім не вистачило для рекорду. У 2006 році Головну подію Світової серії покеру зібрало 8773 покеристи.

Читайте також: Блондинка з Австрії виграла жіночий турнір з покеру заради золотого браслета

Нинішній івент же зупинився на позначці 8663 особи, що на 110 менше від того показника. Тим не менш, у рейтингу Main Event цей рік посів почесне друге місце. Це позначилося на призовому фонді.

Реклама

Переможець турніру отримає аж 10 мільйонів доларів, тоді як увесь призовий фонд перевищив 80М. Загалом гроші з Main Event заберуть 1300 гравців, серед яких можуть виявитися й українці. У гонці залишаються Артем Сугак, Олександр Трофименко, Артем Металіді та Сергій Баранов.

МІСЦЯ ПРИЗОВІ 1 10 000 000 USD 2 6 000 000 USD 3 4 000 000 USD 4 3 000 000 USD 5 2 250 000 USD 6 1 750 000 USD 7 1 350 000 USD 8 1 075 000 USD 9 850 675 USD 10-11 675 000 USD 12-13 525 000 USD 14-17 410 000 USD 18-26 323 100 USD 27-35 262 300 USD 36-44 214 200 USD 45-53 176 200 USD 54-62 145 800 USD 63-71 121 500 USD 72-80 101 700 USD 81-89 86 000 USD 90-98 73 100 USD 99-161 62 500 USD 162-224 53 900 USD 225-287 46 800 USD 288-350 40 900 USD 351-413 36 000 USD 414-476 31 900 USD 477-539 28 400 USD 540-602 25 500 USD 603-665 23 000 USD 666-764 21 000 USD 765-863 19 000 USD 864-1081 17 000 USD 1082-1300 15 000 USD