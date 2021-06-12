Зірка Playboy та чоловічих журналів: як сексуальна Тетяна Пашаліч запалює покерний світ (ФОТО)

Хорватка, яка є дружиною Карра Макліна, сама веде блоги про покер та зрідка сідає за овальний стіл

Тетяна Пашаліч визнавалася найсексуальнішою покеристкою в світі

Нещодавно ми знайомили вас з чарівною Лів Боері. Англійка є не тільки дівчиною російського гравця Ігоря Курганова, але і сама успішно показала себе за покерним столом. Сьогодні ж познайомимо вас з ще однією яскравою дівчиною з карткового світу – Тетяною Пашаліч.

Уродженка Боснії та Герцеговини є дружиною американського покериста Карра Макліна, який не хапає зірок з неба. Незважаючи аж на 10 перемог на різних турнірах, максимальний банк покерист виграв на WPT у 2010 році (близько 830 тисяч доларів).

Відразу після народження Тетяна переїхала до Хорватії, а в 19 років емігрувала в Данію. Там вона захопилася онлайн-покером і взяла активну участь в популяризації цієї гри в скандинавській країні. Пізніше Пашаліч почала вести свій блог про покер і навіть оформляла репортажі з великих турнірів, в тому числі Європейського покерного туру (EPT) та Світової серії покеру (WSOP).

У 2010 році Тетяна стала співведучою програми Women's World Open IV разом з іншою зіркою покеру Карою Скотт. Через рік дівчина з'явилася на турнірі WSOP ще і в якості гравчині, проте успіху не добилася. Втім, досягла успіху вона в іншому, адже в тому році журнал WPT Magazine поставив її на перше місце в списку 20 найсексуальніших покеристок світу. Дівчина також знімалася для декількох чоловічих журналів і навіть вела покерну колонку в Playboy.